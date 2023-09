Conquista inédita do azeite

O concurso italiano Lodo Guide, o mais antigo e tradicional de azeites de oliva extravirgem, anunciou o Azeite Sabiá como "Empresa do Ano", um feito extraordinário inédito que coloca o Brasil no mais alto patamar de qualidade do mundo. Lançado comercialmente em 2020, o Azeite Sabiá é o único produzido em dois dos melhores terroirs brasileiros: Encruzilhada do Sul (RS) e St. Antônio do Pinhal (SP). Em sua quarta safra comercial, a marca, criada pelos produtores Bob Costa e Bia Pereira, já coleciona 86 prêmios internacionais, cinco tipos de azeite e a linha bem-estar, com hidratante e sabonete à base do óleo.

O Fogo celebra um ano

É com um time de peso da cena gastronômica da Capital que o Fogo de Porto Alegre, restaurante especializado em preparos na brasa, celebra seu primeiro ano. Todas as quartas-feiras de setembro ele promove jantares especiais. Iniciou dia 6 e termina no dia 27. Gabriel Rossi, que comanda o italiano Bottega Maria, assume o balcão do Fogo no dia 13 e Marcelo Gonçalves, do tradicional Pâtissier, vai cozinhar no Fogo no dia 20. Cada jantar terá um menu exclusivo e servido uma única noite.

Fritz & Frida amplia mix

A Fritz & Frida, de Ivoti (RS), marca exclusiva da Delly's, está ampliando seu mix de produtos com novas opções para o mercado de food service e varejo. Passam a fazer parte do portfólio da marca o molho de tomate com gramagem de 4,1 Kg e as opções de 250g da linha de refrescos, assim como três novos tipos de biscoitos: pão de mel, glaceado e mignon. Já a Frilar, voltada para higiene e limpeza, lança sua linha de papel higiênico com folha dupla, alta maciez e suavidade, com pacotes de 4 a 12 rolos de 30 metros.

A indústria em podcast

Mais conteúdo e interatividade marcarão as gravações do podcast Plano de Voo na Mercopar deste ano em Caxias do Sul. Durante os quatro dias de feira, que ocorre em outubro, o público poderá acompanhar a agenda de gravações do programa produzido pela Padrinho Conteúdo em uma arquibancada, fazendo uso de fones de ouvido e de um telão que fará transmissão ao vivo do conteúdo gerado diretamente do estúdio montado no evento. A ação é assinada pelo Polo Sebrae de Indústria.

Exportações de carne suína

A Wilson Sons registra neste ano um forte aumento das exportações de carne suína no Tecon Rio Grande. Elas cresceram 57% nos sete primeiros meses do ano, sobre igual período de 2022, impulsionadas por países asiáticos. Os principais destinos foram China, Hong Kong e Singapura. No período, as exportações de carne suína pelo terminal gaúcho totalizaram 7.199 TEU (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés), o equivalente a 3.620 contêineres, contra 4.578 TEU (2.307 contêineres) no acumulado de janeiro a julho de 2022.