The Coffee, uma rede de cafeterias presente no Brasil e no exterior, surgiu da vontade de três irmãos: Alexandre, Carlos e Luís Fertonani. Seu objetivo era introduzir um modelo de negócios inovador no País. Em 2017, após várias viagens ao Japão, inauguraram a primeira cafeteria em Curitiba (PR). A proposta era oferecer o melhor dos cafés brasileiros. O modelo de negócios foi um sucesso imediato, e em 2017 eles abriram a empresa para franquias, obtendo ampla aceitação. Hoje, cinco anos após a primeira inauguração, a rede conta com mais de 200 lojas no Brasil, em Portugal, Peru, Espanha, Colômbia, França e México, empregando mais de 2 mil funcionários. No RS são 14 lojas: 11 em Porto Alegre e uma em Canoas, Novo Hamburgo, e Gramado.

1 hora diária no trânsito

Cerca de 36% da população brasileira residente em grandes cidades passa mais de uma hora por dia no trânsito, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o Instituto Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI). Segundo o professor da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em mobilidade urbana Carlos Penna é resultado do abandono de projetos de transporte metroferroviário.

Plantio da sequoia lunar

Em razão das fortes chuvas que atingiram o RS causando estragos e deixando muitos gaúchos desabrigados, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac comunica o adiamento da cerimônia de plantio da sequoia lunar que ocorreria nesta quarta-feira (13), data do aniversário de 77 anos de atuação do Sesc e Senac no Estado. O evento foi transferido para o próximo dia 26 às 11h30, na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre.

Tortinha marca Isabela

A marca Isabela de biscoitos criou uma estratégia inédita para divulgar o lançamento das Tortinhas Crostata, sobretudo na região Sul. Seu diferencial é o formato exclusivo, inspirado nas tradicionais tortas italianas. A campanha conta com três fases que fazem alusão a tortas de vó, público que, protagoniza parte da ação. A proposta é gerar identificação e comoção no consumidor por meio de uma campanha que promete intensificar sua presença nos lares e diversificar as ocasiões de consumo.

Aurora em feiras de vinhos

A Cooperativa Vinícola Aurora estará presente nas duas principais feiras internacionais brasileiras, que reúnem a cadeia vitivinícola neste segundo semestre: desta terça à quinta-feira, com estande na 4ª Wine South America, em Bento Gonçalves (RS), e de 3 a 5 de outubro na 5ª ProWine, em São Paulo.

Cervejaria Fora da Lei

Completando quatro anos neste mês, a Cervejaria Fora da Lei, localizada na Assis Brasil, em Porto Alegre promove sábado (16) uma programação de 15 horas com diversas atrações. Além de corrida com abastecimento de cerveja na parte da manhã (em parceria com a equipe de corrida Vorax), a casa promoverá brassagem coletiva ao vivo, flash tattoo e shows de rock, com entrada franca.

Tinta oficial da Casacor do RS

A Coral é a tinta oficial da Casacor RS e deu toda consultoria para arquitetos participantes da mostra, revelando o poder transformador das cores, dos neutros aos tons mais vibrantes. "A cor é um elemento essencial e indissociável da marca Coral, por isso ficamos felizes em trazer, mais uma vez, nossa expertise para a edição gaúcha, auxiliando os profissionais a materializarem suas ideias e a criarem espaços personalizados pelo uso das cores", afirma Juliana Zaponi, gerente de Comunicação e Cores da AkzoNobel Latam, fabricante da Coral. A mostra vai até 22 de outubro na Carlos Trein Filho 705.