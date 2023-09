Microapartamentos em alta

O momento é favorável para quem deseja vender um imóvel com até 30m2. Levantamento inédito feito pela startup imobiliária Loft, com base principalmente em anúncios de imóveis à venda da Auxiliadora Predial, Foxter e Guarida, mostrou que imóveis com essa metragem, os chamados microapartamentos, foram os únicos que valorizaram no primeiro semestre deste ano em Porto Alegre. Entre janeiro e julho, o valor médio do metro quadrado para esse tipo de unidade saltou de R$ 7 mil para R$ 7,3 mil, bem acima da média da Capital, que é de R$ 5,8 mil. Cidade Baixa, Azenha e Paternon são os bairros com maior oferta de microapartamentos na cidade.

A Sicredi em Las Vegas

A Infodive IT de PortoAlegre estará em Las Vegas (EUA) a partir desta segunda à quinta-feira participando do IBM TechXchange. Durante o evento, que acontece no MGM Grand Hotel, serão apresentados os detalhes sobre o projeto desenvolvido com o cliente Cooperativa Sicredi e IBM. "Será uma oportunidade de mostrar como chegamos no resultado que a cooperativa entendeu como satisfatório", afirma o diretor de tecnologia, Adalberto Giaretta, acompanhado por Gabriel Federizzi, especialista de Infra TI da Sicredi.

Três festivais de cerveja

Vai rolar no próximo dia 16 deste mês a primeira edição 2023, de uma série de três, do Festival de Cerveja Dado Bier promovido anualmente pelo Food Hall Dado Bier de Porto Alegre. "O evento vai ser uma verdadeira imersão na experiência cervejeira, trazendo o clima dos festivais de rua para dentro do Food Hall, mas com todo conforto e infraestrutura que só o ambiente proporciona", explica Manoela Bertaso, curadora do local. Além do dia 16, estão programadas etapas nos dias 21 e outubro e 18 de novembro.

FGTS 57 anos em e-book

No próximo dia 13 deste mês, quando o FGTS completa 57 anos, o especialista Mario Avelino, presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, estará lançando o e-book "Fundo de Garantia - 57 anos de Ganhos e Perdas" que conta a história da maior poupança do trabalhador, mostrando os ganhos dos trabalhadores, e as principais situações de perda, como evitá-las e como recuperar o dinheiro perdido, principalmente na questão da atualização monetária.

A valorização da carne suína

O apreço pela carne suína acaba de ganhar uma nova dimensão com a parceria entre o Frigorífico Santo André de Taquara (RS) e a Churrasqueira Clarice Chwartzmann. Eles se uniram para lançar um evento itinerante dedicado a valorizar os sabores únicos da carne suína, intitulado "Porcaço". A primeira edição será no feriado de 20 deste mês dentro da programação do Churras no Cais, evento do Cais Embarcadero de Porto Alegre. Os pratos a base de porco serão obviamente o destaque.