Atualização patrimonial

A ABF Developments lançou a campanha Upgrade Patrimonial. O objetivo é entregar benefícios aos clientes para adquirirem novas unidades da incorporadora gaúcha. Dentre as principais vantagens estão a porcentagem do valor a ser pago por imóveis usados, que pode ser de até 70%, e condições exclusivas de pagamento das novas unidades nos empreendimentos da empresa durante o período da campanha. O foco é destinado tanto para moradia quanto para investimento e visa atualizar o patrimônio dos clientes, tendo em vista a conexão da ABF com as principais tendências do ramo imobiliário, seja com foco na infraestrutura, inovação ou sustentabilidade.

Nova inscrição municipal

A prefeitura de Antônio Prado é a primeira do RS a adotar o CNPJ como número de inscrição municipal, segundo a Junta Comercial do RS. A iniciativa faz parte do programa Tudo Fácil Empresas, que visa facilitar a abertura de empresas de baixo risco na cidade. O programa diminui a burocracia e facilita a abertura de uma empresa. Além disso, o CNPJ é um número único e padronizado em todo o país, o que facilita a identificação

Diversidade é prioridade

O RMMG Advogados foi o único escritório de advocacia do RS a receber o selo "EmFrente, Mulher", do governo do Estado, voltado a empresas que valorizam as mulheres. E, pela terceira vez, está listado no especial Análise Advocacia - Diversidade e Inclusão. Com mais de 56 anos, o escritório abriu, em 2019, uma sede em São Paulo. "A consolidação da atuação nacional é a principal meta do nosso planejamento estratégico", comenta a CEO Mônica Rossi.

Heróis da Pizza Gramado

Na quarta-feira, aconteceu a inauguração da pizzaria temática Heróis da Pizza em Gramado. Fundada em 2011 em Balneário Camboriú (SC) e com uma unidade em Florianópolis, a Heróis da Pizza é uma experiência gastronômica e lúdica que promete conquistar o coração dos moradores e turistas da região, afirma o CEO Kaio Poffo.

Novo UCS Talk Profissões

A Universidade de Caxias do Sul realiza de 12 a 14 deste mês mais uma edição do UCS Talk Profissões no seu campus-sede. No evento, que é gratuito e aberto à comunidade, os visitantes poderão vivenciar experiências para conhecer e aproveitar o melhor da universidade da Serra. Haverá imersões em cursos e profissões, que movimentarão os seis estandes do evento, e orientação profissional.

A responsabilidade social

A rede OdontoTop Hospital do Dente que nasceu no RS se destaca por seus projetos de responsabilidade social. Ao longo do ano realiza mais de 500 nas unidades da marca em todos os estados da região Sul. São ações em escolas, que ensinam a higienização bucal para as crianças, promoção de um dia de educação da saúde da boca, mobilizando a população de alguma cidade e visitas domiciliares para pacientes com problemas de locomoção.

Carga de impostos

Nosso tradicional arroz carreteiro tem uma tributação que poderá atingir 141,77%, quando chegar ao prato dos gaúchos segundo o Sescon-RS, que representa os empresários contábeis e de serviços no Estado. "É um exemplo de quanto pesa a nossa tributação em produtos básicos, usados no dia-dia da população, segundo o presidente Flávio Ribeiro Júnior. No dia 14 deste mês, a entidade irá servir, no Acampamento Farroupilha, seu "Carreteiro Tributário", que aponta a carga tributária de receita: arroz (17,24%), cebola (15,83%), tomate (16,84%), carne (29%) ou charque (30%), óleo de cozinha (22,79%) e sal (15,05%).