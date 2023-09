Uso do marketing olfativo

A memória olfativa é uma forma de intensificar a lembrança de clientes sobre uma marca. E quando se trata do cenário de shoppings, seu uso pode ser essencial para a fidelização do público. Por isso, a Shoppings Sá Cavalcante escolheu uma essência para circular nos seis empreendimentos que administra nos estados do Espírito Santo, Maranhão, Pará e Piauí. "Buscamos que os shoppings sejam mais únicos, fazendo com que as pessoas possam reconhecer e se sentirem bem ao passear por eles. Isso torna o grupo de empreendimentos consolidado, marcante e cativante, mesmo que cada um tenha sua particularidade", explica Marcelo Rennó, diretor de operações e digital.

A construção de Hospitais

A Construtora Tedesco de Porto Alegre já executou 75% das obras de ampliação do Hospital São José, de Criciúma (SC), cuja conclusão, prevista para o final deste ano, fará dele a maior instituição hospitalar de Santa Catarina. Serão nove andares, com mais de 17,2 mil m² de área construída. A Tedesco tem forte presença no mercado de obras na área da saúde no estado vizinho, onde atualmente também constrói o Hospital Unimed, em Concórdia, no Oeste catarinense, e a nova sede da Federação da Unimed de Santa Catarina, localizada em Joinville.

Crescimento sustentável

Em um cenário de opções limitadas para novos aportes e financiamentos, as fintechs brasileiras passaram a priorizar a rentabilidade como estratégia para um crescimento financeiro sustentável. É o que mostra a quinta edição da pesquisa Fintech Deep Dive 2023, realizada pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) e pela PwC Brasil. Ao todo, foram ouvidas 108 empresas de inovação em serviços financeiros brasileiras de diferentes portes e segmentos de atuação, entre fevereiro e abril de 2023.

Mais um acervo de livros

A Biblioteca Pública Leopoldo Bernardo Boeck, de Porto Alegre, que reabriu em 17 de agosto, recebe nesta quarta-feira um acervo de livros via projeto social Biblioteca POA 250 anos, que já encaminhou mais de 10 mil livros para bibliotecas escolares e comunitárias da Capital. Parte do hub de projetos Nossa Biblioteca, a iniciativa visa atualizar acervos de livros da cidade com prioridade às escolas municipais.

15º Festival de gastronomia

Inicia nesta quarta-feira e vai até o dia 17 deste mês a 15ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, sempre das 11h30min às 22 horas, com entrada gratuita. E a grande novidade de 2023 é a estação de churrasco, um espaço assinado pela Confraria SG - maior festival de churrasco de Gramado e região-, e que ocorre duas vezes ao ano na Arena SG.

Prêmios no super do Nacional

O Grupo Carrefour Brasil realiza uma campanha com prêmios instantâneos até 27 deste mês, para celebrar o aniversário da bandeira Nacional. A ação acontece até 27 de setembro, onde aproximadamente 14 mil pessoas serão premiadas. A campanha abrange todas as 50 lojas do Nacional localizadas no Paraná e no Rio Grande do Sul. O Carrefour Varejo tem 485 pontos de venda presentes em 13 estados, além do Distrito Federal.

Uma nova maratona em Porto Alegre

Porto Alegre vai ganhar uma nova maratona. É a New Balance 42k, lançada oficialmente sexta-feira passada, no Golden Lake. Será dia 28 de abril de 2024, e terá uma das maiores premiações em corridas de rua do País: R$ 190 mil no total e mais um bônus de R$ 100 mil no caso de quebra de recorde dos vencedores. Os kits já podem ser adquiridos no site oficial. O evento terá quatro distâncias (maratona, meia maratona, 10k e 5k) e espera reunir 7 mil corredores.