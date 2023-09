Vinícolas da Campanha juntas

Oito vinícolas da Campanha gaúcha - Batalha, Bodega Sossego, Campos de Cima, Dom Pedrito, Dunamis, Guatambu, Peruzzo e Pueblo Pampeiro - estarão juntas em estande do projeto Conexão Vinhos do Sebrae RS na feira Wine South America, entre 12 e 14 deste mês, em Bento Gonçalves. Proprietários, enólogos e sommeliers estarão conversando com os visitantes e apresentando novos lançamentos. Elas colheram na safra 2023 mais de 8 milhões de quilos de uvas em 900 hectares, atesta Pedro Candelária, presidente da Associação Vinhos da Campanha Gaúcha. Foi uma produção menor que em 2022, "mas com uma qualidade incrível", garante.

A Wilson Sons é Diamante

A Wilson Sons foi premiada mais uma vez com o Prêmio Exportação no trabalho desenvolvido pelo Tecon Rio Grande. Considerado um dos mais importantes do País e uma das instalações mais competitivas da América do Sul, o terminal foi vencedor na categoria Destaque Serviços de Suporte à Exportação e conquistou o Troféu Diamante, destinado a instituições que chegam ao marco de dez prêmios consecutivos.

Fecomércio-RS para Milão

Uma imersão em tecnologia, design e inovação - é a proposta da missão que a Fecomércio-RS organiza para Milão, agora com nova data: de 11 a 18 de novembro. A cidade italiana, conhecida como o berço da moda, design e centro financeiro, se destaca nos últimos anos por seus ecossistemas de inovação.

Escolha do vale-refeição

O governo federal publicou dia 31 de agosto um decreto (nº 11.678) que regulamenta a portabilidade do vale-alimentação e vale-refeição, benefícios usados por mais de 20 milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o País. Por ele, os profissionais poderão escolher a emissora de cartões preferidas para gastar seu saldo em compras no supermercado ou em refeições fora do escritório.

Piccadilly abre em Natal

A Piccadilly acaba de inaugurar sua primeira franquia em Natal (RN) no Midway Mall, o maior shopping do estado, que fica no Bairro Tirol. A empresa gaúcha, uma das maiores do País no setor calçadista feminino, vem acumulando conquistas e batendo metas a cada ano. A confiança do mercado na marca tem se refletido na expansão de franquias.

Neutralização de carbono do Ouro e Prata

A Viopex Encomendas Expressas, divisão de transportes de encomendas do Grupo Ouro e Prata, lançou projeto de Neutralização de Carbono. E para sua implementação, conta com parceria da Giro Peças por seis meses. A previsão é que 100% da emissão de carbono seja compensada, chegando a 5,5 toneladas de CO2 equivalente, cerca de 1.017.365 quilômetros rodados. Após o período, a empresa pretende expandir o projeto para mais clientes.