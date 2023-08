A vinícola Guatambu de Dom Pedrito (RS) está aproveitando o Dia do Cabernet Sauvignon, que em todo mundo é celebrado no dia 29 de agosto, para uma promoção exclusiva em seu site até amanhã. Na compra de 5 garrafas dos vinhos Rastros do Pampa Cabernet Sauvignon e Lendas do Pampa Cabernet Sauvignon, leva a sexta de presente! E nas compras acima de R$250,00, o frete é grátis para todo o País. O Cabernet Sauvignon é originário de Bordeaux, na França, e reverenciado pela elegância e complexidade, com características que se adaptaram perfeitamente ao terroir do Pampa Gaúcho.

13º concurso do espumante

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) estendeu o prazo para as vinícolas de todo o País inscreverem seus espumantes até esta quarta-feira para garantir participação no único concurso exclusivo dedicado à bebida no País, o 13º Concurso do Espumante Brasileiro. Em 12 edições, ele avaliou 2.550 espumantes brasileiros.

Mais brasileiros no exterior

Dados mais recentes divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores apontam um crescimento de 194 mil novos brasileiros morando no exterior, totalizando 4,59 milhões em 2022. É o maior número desde 2009, quando eram 3,18 milhões. Este crescimento também foi notado pelo GetNinjas, que registrou aumento de 13% na busca por serviços de tradução juramentada em julho deste ano sobre igual mês do ano anterior.

ChatGPT e o marco da IA

O Seprorgs realiza hoje o evento "ChatGPT e o marco legal da IA: Descomplicando uma revolução" na Região Central do Estado. A palestra, que já passou por Porto Alegre e Pelotas, chega agora ao Hotel Recanto Business Center de Restinga Sêca, vizinha a Santa Maria (RS). O palestrante será o advogado Juliano Madalena, sócio do Escritório Lamachia e uma autoridade no Direito da Ciência da Computação e Direito Digital.

A rede de pizzarias Di Nápoli

A rede de pizzarias Di Nápoli, com 20 unidades, busca atingir 30 pontos até o fim deste ano. Na região Sul, onde está sediada, representa 29% da parcela de mercado nacional. "Estamos prestes a inaugurar mais duas filiais nas cidades de Venâncio Aires e Estância Velha, totalizando 22 no Estado. Essa área possui peso significativo para a marca, dada sua história e concentração de 80% das lojas", afirma Ricardo Rodo, sócio-diretor da rede.

Braskem e USP juntas no CO2

Empenhada em atingir a neutralidade de carbono até 2050, a Braskem anuncia parceria com a Universidade de São Paulo (USP) para o desenvolvimento de tecnologias inéditas de conversão de CO2 em outros produtos químicos. A ideia é mitigar as emissões no meio ambiente e usá-las como matéria-prima para produzir poliolefinas. O projeto considera um prazo de cinco anos para os desenvolvimentos em escala de laboratório. A Braskem irá contribuir com os investimentos e com seu domínio e expertise em processos industriais. Os grupos de pesquisa da USP e UFSCar irão coordenar e desenvolver os estudos.

Loja conceito TIM no Bourbon Ipiranga

Porto Alegre acaba de ganhar mais uma loja modelo do futuro da TIM, no Bourbon Shopping Ipiranga. O novo ponto de venda soma-se aos já inaugurados no Praia de Belas Shopping, Barra Shopping Sul e Bourbon Shopping Wallig. A loja reforça o conceito de omnichannel, em que o cliente pode experimentar acessórios e smartphones já com a tecnologia 5G e até equipamentos para conexão de residências, através da Internet das Coisas. Localizada no 1º andar do shopping, oferece também espaço para bate-papo e coworking, com wi-fi e tablet.