Viagem do vinho à avaliação

A Avaliação Nacional de vinhos da safra, que neste ano será dia 4 de novembro, terá a representação recorde de 516 amostras de 74 vinícolas, oriundas da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, RS, Santa Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal. O grande desafio, que deve ter acabado neste fim de semana, é sua coleta diretamente dos tanques de aço inox ou de barricas de carvalho de todos os vinhos inscritos da safra 2023, numa edição que é a maior representação de terroirs brasileiros da história do evento. De carro ou avião, as mais longínquas percorreram 3.347 km até Bento Gonçalves onde ocorre a avaliação. E tudo em padrão único com rígido controle sobre todo o processo.

Legado social da Salton

Projeto que visa auxiliar instituições beneficentes nos municípios onde a Salton tem unidades, o Legado Social chegou à sua terceira edição junto com o aniversário de 113 anos. Baseados nos temas indicados pela comunidade, dez entidades e outras iniciativas sociais receberão R$ 270 mil, doados pela Salton e a participação espontânea de 20 empresas parceiras, acionistas e colaboradores.

Confeitarias artesanais

Nomes de referência da confeitaria estarão reunidos para compartilhar experiências e conhecimento na ChocolaTCHÊ - 1ª Feira e Congresso de Confeitaria Artesanal do RS. Será na tarde de 12 de setembro no Centro de Eventos BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Além do congresso, haverá ainda uma feira com produtos e serviços da confeitaria artesanal, com tendências, inovações, melhores práticas e cases de sucesso.

Fenac tem novo serviço

A Fenac Experiências Conectam de Novo Hamburgo apresenta um novo serviço a empresas e organizações. A partir de agora, além da locação dos pavilhões do centro de eventos, ela oferece toda sua expertise para organizar e operacionalizar feiras, incluída a segurança do local, restando ao cliente o marketing e comercial. A novidade já foi colocada em prática no início do mês, no Delly's Show Food, com 1.500 m2 e 72 expositores de marcas de todo País.

Cancelamentos de voos

Os cancelamentos de voos atingiram até julho 1,2 milhão de passageiros nos aeroportos do País, ou 1 em cada 37 passageiros transportados, superando os 584 mil afetados pela mesma ocorrência em igual período de 2022, ou 1 em cada 73 passageiros transportados nos sete primeiros meses de 2022. Os dados integram levantamento da AirHelp, maior empresa mundial em direitos de passageiros aéreos, ajudando os viajantes a negociar indenizações por voos atrasados ou cancelados e casos de recusa de embarque.

Fracionamento de férias

Desde a Reforma Trabalhista, de 2017, as férias de 30 dias podem ser divididas em até três vezes, conforme o artigo 134. A primeira deve ter no mínimo 14 dias corridos e as demais mais de 5 dias cada desde que o colaborador concorde. Por exemplo, uma divisão possível são 14 dias no primeiro período, seguidos por 8 dias e mais 8 dias nos períodos seguintes, esclarece o advogado trabalhista André Leonardo Couto.

Uma rede com mais de mil escolas

A rede de escolas KNN, 33ª maior franquia do Brasil, que atingiu mais de 1 mil unidades negociadas, foi vendida principalmente para estados como São Paulo (23%), Rio Grande do Sul (14%), Santa Catarina (14%) e Paraná (13%). A franqueadora é responsável pelo emprego direto de 16 mil pessoas. Mais de 53% das unidades vendidas foram do modelo box, que custa R$ 80 mil e é ideal para cidades com até 10 mil habitantes. O Estado tem hoje 62 unidades negociadas.