Open School no Santa Inês

O Colégio Santa Inês de Porto Alegre sediará no dia 26 deste mês a 6ª edição do Open School, destinado às crianças que iniciarão o 1º Ano do Ensino Fundamental em 2024 e suas famílias. Para ingressar, os participantes deverão realizar a inscrição prévia no site da instituição. Após a apresentação da metodologia e da equipe pedagógica do 1º ano bilíngue, as crianças e seus familiares poderão participar de oficinas e vivências adaptadas para as famílias, como o contato com o Mercado Mini, a Robótica e o Laboratório de Inteligência e Vida. Além disso, haverá oficinas para as crianças com Brincadeiras Musicadas, Educação Física e Hora do Conto Bilíngue.

Indústrias moveleiras

As 2.409 indústrias moveleiras gaúchas registraram faturamento nominal na casa dos R$ 5.6 bilhões no primeiro semestre de 2023 - pequeno avanço de 3,7% na comparação com igual período do ano anterior, conforme apuração da Movergs. E as exportações movimentaram em torno de US$ 112 milhões, queda de 11,6%.

O Pop Center capacita

O Pop Center Porto Alegre está promovendo mais uma capacitação para seus lojistas. Na tarde de hoje, o secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, Comissário Zottis, vai conversar com os empreendedores sobre um crime bem comum: receptação de celulares e suas consequências jurídicas.

A Unicred na Expointer

A Unicred Central Geração estará presente na Expointer, entre os dias 26 deste mês e 03 de setembro. A instituição oferecerá produtos, serviços e condições especiais voltadas à sustentabilidade, energias renováveis, equipamentos e tecnologias de ponta do agronegócio e outras áreas profissionais, com destaque para consórcios, créditos, seguros e capital de giro. As condições serão válidas não apenas na feira, mas em todas as agências, e seguirão até o final de setembro.

Energia renovável no RS

Diversas empresas gaúchas aderiram às práticas sustentáveis e à energia renovável e migraram para mercado livre através da 2W Ecobank, uma das maiores comercializadoras de energia limpa do país. A Água Mineral Versant, de Porto Alegre, a Unimed Erechim e a Águia Inox, de Garibaldi, por exemplo, economizarão mais de R$ 1,2 milhão juntas com a adesão ao mercado livre e evitarão o envio de 20 toneladas de CO2 na natureza. No RS, 14 mil empresas já poderiam migrar para o mercado livre.

Mais de 680 milhões de tampinhas

Prestes a completar sete anos de atuação, o Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular da indústria de transformação do plástico da América Latina, já recolheu mais de 680 milhões de tampas plásticas, revertidos em mais de R$3 milhões, que beneficiam as entidades assistenciais do terceiro setor participantes do programa.