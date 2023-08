JBS tem 6,8 mil imigrantes

Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a JBS acaba de ultrapassar a marca de 6,8 mil imigrantes atuando em seus escritórios e unidades produtivas no Brasil. Com isso, a Companhia passa a contar com 4% de sua força de trabalho formada por pessoas de outras nacionalidades. Somente no Rio Grande do Sul, são 1834 imigrantes, 26% do total de colaboradores, que atuam em unidades de 10 cidades gaúchas: Caxias do Sul (Desvio Rizzo e Ana Rech), Canoas, Garibaldi, Montenegro, Nova Santa Rita, Passo Fundo, Roca Sales, Seberi, Três Passos e Trindade do Sul.

O abre e fecha de padarias

Em pouco mais de quatro anos, de 2019 a 2023, o número de padarias em funcionamento no Brasil passou de 240 mil para 295 mil, um recorde. Neste ano, 154 novas padarias foram abertas por dia no país, em média, ao mesmo tempo em que 101 fecharam as portas, também a cada dia. O saldo tem sido de 53 padarias a mais por dia no comércio brasileiro. Os números são de um levantamento do Sebrae, antecipados para o UOL.

Curso online de Churrasco

Antônio Costaguta, da multiplataforma El Topador, acaba de lançar mais uma edição do Curso Churrasco de Fronteira. Destinado a amadores e profissionais, homens e mulheres, a atividade busca desvendar os principais segredos do assado. É dividido em 9 módulos, totalizando 3 horas de duração. As inscrições são ilimitadas e devem ser feitas até hoje à noite pelo site do El Topador (https://www.eltopador.com.br/churrasco-de-fronteira) a um custo de R$ 297.

Catador fala na Expoagas

Catador de latinhas e office-boy estão entre as atividades de Geraldo Rufino, empresário à frente hoje da maior organização de reciclagem e desmontagem de caminhões da América Latina, a JR Diesel, com receita bruta de R$ 50 milhões. Sucesso nas redes sociais por causa de sua história de vida, Rufino é um dos palestrantes confirmados da 40ª Expoagas 2023, maior evento do setor supermercadista do Cone Sul, e falará sobre "O poder da resiliência empreendedora", nesta terça-feira, primeiro dia da feira, às 10h30, na Fiergs.

Novidades Fruki Bebidas

A Fruki Bebidas chega à Expoagas 2023 com novidades. A grande atração do estande estará no pré-lançamento em embalagens lata sleek de água mineral Água da Pedra, com e sem gás, e linha de águas saborizadas, previstas para novembro de 2023. Os sabores à disposição dos consumidores nos pontos de venda são: abacaxi e hortelã, frutas vermelhas, limão e alecrim.

Empreendedorismo feminino

Empreendedorismo Feminino será o tema do V Encontro de Mulheres na Engenharia da Sergs, que irá acontecer no dia 29 deste mês entre as 14h 30m e 17h na Casa do Crea-RS durante a Expointer 2023 no Parque de Exposições de Esteio. O programa irá incluir palestras de Susana Ströher e Equipe do Sebrae Delas; Sandra Einloft e Equipe do Gurias da Politécnica; Juliane Minotto do Women in Science; e Gabrielli de Carli, da Associação Feminina de Engenharia.

O mapa e exportações da indústria

Um aspecto interessante trazido na segunda edição do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, publicada nesta segunda-feira (21) no Jornal do Comércio, é a diversidade da indústria nas regiões Central e dos Vales. Em um momento em que se questiona a pauta de exportações do Brasil focada em commodities, chama a atenção que alimentos, doces, bebidas e tabaco industrializados em áreas como Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari ganhem cada vez mais mercados internacionais. Outro dado importante é a busca da inovação nessas fábricas, em parceria com universidades.





