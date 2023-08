Novidades para a Expoagas

A Naturale, de Lagoa Vermelha, no interior gaúcho, vai apresentar novidades além de suas tradicionais linhas de produtos na Expoagas 2023, programada para o período de 22 a 24 deste mês na Fiergs em Porto Alegre. É a Supreme Granola Power Protein, que atende veganos e praticantes de esportes, oportunizando 24g de proteínas, combinação de aveia integral, castanha de caju, semente de abóbora e pepita de girassol. Outra novidade é a nova receita do Gran Protein Naturale, granola proteica. Ela é enriquecida com whey protein, soy protein e colágeno, totalizando 30g de proteína e sem adição de açúcar nos sabores tradicional e cacau. O lançamento é às 17h 30m do dia 22.

Lançamentos Aurora

Além do portfólio de 220 itens da Vinícola Aurora, líder nacional nos segmentos de vinhos finos, suco de uva integral e de coolers, os visitantes conhecerão em primeira mão na Expoagas 2023 os vinhos de variedades pouco conhecidas da cooperativa, como Marselan, Rebo e Petit Verdot da linha Varietal, mais o icônico Keep Cooler com o novo sabor tangerina e o Zero Álcool Rosé.

A fábrica de usinas

A primeira fábrica da Ammann na América Latina, instalada em Gravataí, está comemorando 10 anos. A unidade gaúcha da marca suíça produz as usinas de asfalto da série Prime. Maior exportadora de usinas de asfalto do país, atua nos mercados da América Latina e África. "Em 2023, vamos atingir a marca de 300 usinas fabricadas em Gravataí e crescer 16%", destaca o presidente da Ammann do Brasil, Gilvan M. Pereira.

Nova Nektar Design

Um novo empreendimento de gastronomia chega ao Bom Fim com marca assinada pela Néktar Design. É o Spia Bar e Cozinha, focado em drinks especiais e cozinha contemporânea, que acaba de abrir na Alameda Bom Fim, na rua Fernandes Vieira. A operação foi fundada pelos sócios da Balcone Pizza Napolitana, que também tem nome e marca assinados pela Néktar, e conta com um pátio reservado e intimista e muito verde.

Fimma e Movelsul

Além de negócios para a cadeia moveleira, as feiras Fimma Brasil e Movelsul Brasil, que ocorrerão de 28 a 31 de agosto em Bento Gonçalves, projetam a geração de 600 empregos diretos e indiretos - considerando profissionais de diferentes áreas envolvidos desde o período de preparação ao final do evento.

Preparação do Enem

O governo gaúcho lança nesta quarta-feira, em parceria com o CIEE-RS, o programa Universitário do Amanhã, que vai preparar jovens para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por meio de convênio, ele irá oferecer 3 mil vagas em curso digital pré-Enem para municípios com menos de 25 mil habitantes.

Liquidação no Canoas

Os clientes do Canoas Shopping poderão conferir, desta quinta ao domingo promoções de até 60% de desconto com a participação de 100 estabelecimentos entre lojas, quiosques e alimentação. Durante a promoção, o shopping terá decoração especial e três vezes ao dia ocorrem ações com bandinha e animadores para divertir os clientes.

Energia renovável no Banrisul

Um dos destaques do balanço semestral do Banrisul, apresentado nesta terça-feira em entrevista coletiva à imprensa, foi a transição efetiva de pontos de consumo para uma economia de baixo carbono adquirindo energia elétrica de fontes 100% renováveis. Ao final de junho, o Edifício-Sede do Banco, em Porto Alegre; o Data Center Margarete Fenner e 57 agências do Banco já eram abastecidos por energia renovável. E a previsão é de que a migração ocorra em 100% das instalações do banco até o final de 2024.