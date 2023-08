Expansão da Fazenda Butiá

Com investimento previsto de R$ 17 milhões, O Butiá, antiga fazenda à beira do Guaíba conhecida do público por seus piqueniques e shows de jazz ao pôr-do-sol, anuncia projeto de expansão da sua operação. O projeto prevê a implantação de espaços para eventos sociais e corporativos, uma nova estrutura de gastronomia e cabanas de alto padrão para hospedagem com vista para o Lago, além de um atracadouro. A proposta tem como preocupação central a integração das edificações com a paisagem natural. O projeto foi estruturado pelas empresas Pruma Inteligência Integrada e Alta Arquitetura e deverá ter suas obras iniciadas no segundo semestre de 2024.

A Soprano na Intersolar

Especializada em soluções para casa e construção, a Soprano de Farroupilha (RS) participa de mais uma edição da Intersolar South America, entre 29 e 31 deste mês, no Expo Center Norte (SP). É o maior evento de energia solar da América Latina, com 450 expositores e expectativa de mais de 50 mil visitantes. A empresa apresentará seus lançamentos mais recentes ao público, como carregadores veiculares, inversor off-grid e baterias.

A Spaccio RAR Gramado

A Spaccio RAR, rede de franquias da RAR, marca idealizada por Raul Anselmo Randon, abre em Gramado (RS) sua sétima unidade. Ela estará no centro da cidade, numa área de 240 m2, segundo os franqueados Carolina Covalski Porsch e Roberto Wazlawick. Atualmente, a empresa tem unidades em São José dos Campos, Curitiba, Florianópolis, Passo Fundo, Vacaria e Porto Alegre.

Novos cidadãos italianos

O RS tem 4 milhões de descendentes de italianos, mais de um terço da população gaúcha, 110 mil já possuem cidadania e até os primeiros meses de 2024 outros 10 mil novos deverão ser reconhecidos no Estado, segundo o cônsul geral da Itália, Valerio Caruso. "Vamos chegar a 120 mil. A lei italiana é generosa e concede muitos direitos. Nosso objetivo é trabalhar para liberar 5 mil ao ano".

Empresas veganas crescem

O número de empresas abertas com o termo "vegano" no nome subiu mais de 500% em 10 anos (2012 a 2022), segundo o Ministério da Fazenda. O levantamento mais recente no País, do Ibope, apontou em 2018 para 14% dos brasileiros e que, na comparação com 2012, teriam crescido 75%.

Maratona da Inovação em Seguros

A Delta Global, especializada em tecnologia para o mercado de transportes e seguros, estará presente na 3ª Maratona da Inovação em Seguros no dia 17 em Porto Alegre. Promovido pelo jornal JRS, o evento itinerante tem como tema as novas perspectivas para a transformação do mercado de seguros. O CEO da Delta, Nicolas Galvão, estará à frente de um dos eventos, programado para às 17h40, e que irá abordar a construção de negócios inovadores.