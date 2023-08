Logística reversa no calçado

A fabricante de calçados Grendene está investindo em estratégia de economia circular para aproveitar ao máximo as propriedades versáteis e duráveis do plástico, evitar o descarte inadequado e reduzir o uso de resina virgem. Ela tem mais de 400 pontos de entrega de calçados sem condição de uso espalhados pelo Brasil e no exterior. Desde o lançamento em 2019, o programa já recolheu mais de 9 mil pares. A partir deles, a empresa lançou a Melissa Flox M Edition, produzida integralmente de PVC pós-consumo pela qual conquistou durante a feira K2022, o prêmio Inovyn Awards.

Semana da competitividade

O superintendente da Unicred Central Geração, Marcelo Hoffmeister, participa até esta quarta-feira, em Brasília, da Semana da Competitividade, promovida pelo Sistema OCB. O evento debate, em sua segunda edição, assuntos relevantes para o setor, como ESG, inovação, inteligência de mercado e liderança no formato de palestras, espaço cooperação e mesas redondas.

Vale compras de R$ 1 mil

Um grupo de lojistas do Pop Center de Porto Alegre está promovendo o sorteio de um vale compras no valor de R$ 1 mil para o Dia dos Pais, ativo até este sábado, véspera da data. Para quem quiser tentar a sorte deve efetuar qualquer compra no valor de R$50,00, em uma das lojas participantes.

Um hospital e centro clínico

A Novalternativa Incorporadora está anunciando a construção de um hospital e centro clínico em Canela (RS), investimento de R$ 200 milhões. Composto por duas torres e área construída de 15,6 mil m², o empreendimento terá geradores de energia, hall de identificação de visitantes, elevadores para maca, banheiros PCD, depósito para material de limpeza nos pavimentos, área de descarte de lixo, projeto alinhado com sustentabilidade e construído respeitando as normas da RDC-50 da Anvisa.

O mundo como sala de aula

A escola Sonata Brasil de Porto Alegre se prepara para as próximas imersões internacionais com empresários brasileiros. De 11 a 16 de setembro, para a Itália, para aprender sobre o Renascimento, gestão e legado. E entre 24 a 29 do mesmo mês, para Portugal, para estudar as raízes com o Brasil e fazer uma formação exclusiva em Psicologia Positiva, customizada para líderes brasileiros.

Certificação de energia renovável

A Miolo acaba de ser reconhecida com a renovação da Certificação Internacional de Energia Renovável e Panorama Sustentável. Entre as práticas comprovadas destaque para redução de 180,700 toneladas de gás carbônico (CO2) em 2022, três vezes mais do que em 2021. Além disso, também usa só energia elétrica de fonte limpa, toda renovável, a favor do meio ambiente, o que reduz a emissão de gases de efeito estufa e atua na conservação de quase cinco mil árvores.