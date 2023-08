Uma localização privilegiada

O Zait Reserva Contemporânea chega a Gravataí pelas mãos da Dallasanta, que leva à Região Metropolitana de Porto Alegre nova urbanização alinhada ao mundo atual com VGV de R$ 100 milhões. Localizado na última grande área junto ao Centro, tem fácil acesso às rodovias ERS-118 e Freeway, e às conveniências da cidade. Possui 27,35 hectares e 235 lotes e mais de 121 mil m² em área verde, sendo 8 mil m² destinados ao lazer e entretenimento. Entre as contrapartidas da empresa ao município estão uma praça equipada com playground e quadras esportivas, e a nova avenida de acesso ao condomínio, Itamar Antônio da Fonseca, com iluminação pública instalada.

Nova Escola Chef Gourmet

A partir de 2 de setembro, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet chega a Ijuí (RS), franquia reconhecida em todo o País por oferecer cursos profissionais e por hobby, com metodologia de ensino focada na experiência prática dos alunos. Com 300 m², a unidade recebeu um investimento de R$ 400 mil e se localiza na rua São Francisco, esquina com a rua do Comércio.

Entrega do Memorial São José

O Grupo Cortel entrega ao público o Memorial São José, localizado no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. O espaço com painéis e monitores, conta a história e arte funerária de um dos mais relevantes cemitérios da capital gaúcha. Também será possível ver de perto uma escultura, de cerca de 1924, da Capela Funerária de Jacob Aloys Friederich, atribuída a André Arjonas. Trata-se de um mergulho profundo na história da arte cemiterial de Porto Alegre e que será apresentada ao público pelo Memorial.

Curso online de vitrinismo

A Ajorsul de Porto Alegre realiza nos dias 15 e 17 deste mês, das 20h às 22h um curso online sobre vitrinismo, fundamental para atrair os clientes. E destinado a joalheiros e profissionais do segmento de óptica que desejam aprimorar suas habilidades em exposição de produtos, a cargo da especialista Gabriel Redante.

Seleção exclusiva de vinhos

Boccati de Caxias do Sul (RS) acaba de lançar uma seleção exclusiva de vinhos do Piemonte, que habilita o comprador a concorrer a um tour exclusivo para Itália para duas pessoas e acompanhantes, com tudo pago. Vinícolas recebendo a comitiva, degustações, almoços, jantares harmonizados e visita à Feira do Tartufo - é o roteiro. Acompanha a caixa um livro detalhando a história das vinícolas e a ficha técnica de cada vinho. Inclui ainda o exclusivo Saca Rolhas Boccati Sommelier Vintage. Estão disponíveis apenas 300 caixas. E os sorteios serão em agosto e setembro.

Um futuro mais sustentável

A Grilo Mobilidade e o supermercado online Zmart ambos de Porto Alegre completaram um ano de operações. Neste período, foram mais de 1300 entregas realizadas pelo triciclo elétrico da Grilo para a empresa, 18.720 km percorridos, que deixaram de emitir 14 toneladas de CO2 - o equivalente ao plantio de 98 árvores. O objetivo da Grilo é que cada vez mais empresas se unam à causa em busca de um futuro mais sustentável.

Máquinas para o mercado interno

Pela primeira vez, este ano, a melhora no resultado de vendas de máquinas e equipamentos ocorrida em junho último foi puxada pelas receitas obtidas no mercado interno, segundo apurou a pesquisa de Indicadores Conjunturais da Abimaq. Até então, as exportações vinham registrando forte expansão, compensando em parte o desempenho negativo do consumo doméstico. Os itens que lideraram as vendas em junho foram componentes para bens de capital, máquinas para infraestrutura e máquinas para logística e construção civil.