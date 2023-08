Somente para mulheres

O app de transporte exclusivo para mulheres, Lady Driver, começa a operar em Porto Alegre nos próximos dias. Com mais de 400 motoristas cadastradas e 2.800 downloads de passageiras, homens só podem ser transportados se acompanhados de uma mulher. O serviço conta ainda com a novidade de atender crianças, adolescentes e idosos de forma especial, por meio do Lady Kiddos e Lady Care. As usuárias da plataforma possuem ainda possibilidade de agendar corridas e favoritar sua motorista preferida. O investimento do licenciado varia conforme a cidade, ficando entre R$ 70 mil a R$ 120 mil. Na Capital, foi de R$ 84 mil.

A construção a seco

A construção a seco, com materiais pré-fabricados, tem registrado forte crescimento nos últimos anos, por diversas vantagens, como maior agilidade, redução de custos, menor impacto ambiental e maior eficiência energética, conforme mostrou a 24ª Construsul, que encerrou na sexta-feira. Um dos destaques é a tecnologia do drywall, placas leves, fáceis de instalar e para criar ambientes personalizados de forma rápida e limpa.

Novos cursos da Estácio

A Universidade Estácio lançou mais de 30 novos cursos de pós-graduação em diversas áreas, como Direito, Saúde, Educação, Gestão, Engenharia e Tecnologia. As especializações são voltadas para quem busca se destacar em um ambiente competitivo e profissional por um currículo diferenciado. Ao todo, são mais de 240 opções acessáveis pelo site.

Franquia de cosméticos

A cidade de Erechim (RS) é sede de nova franquia de cosméticos Avatim, aberta pelas irmãs Eleni e Liara Biolo e cunhada Fabíola Massolin na semana passada. A empresa busca inspiração na biodiversidade para desenvolver os mais de 400 produtos do seu portfólio e tem hoje mais de 230 lojas em 26 capitais e no interior do Brasil, além de uma rede com mais de 3 mil revendedores e distribuidores.

A preferência pelo RS

Pesquisa inédita feita pela Futura Inteligência, ouvindo entre 17 e 20 de julho 1.000 pessoas, aponta que 25,8% dos brasileiros pretendem fazer viagens nos próximos seis meses, 41,8% no próximo ano e 62,1%, nos próximos 24 meses. Um dos roteiros poderá ser o Rio Grande do Sul, o segundo estado preferido pelos entrevistados que viajaram no último ano.

Expansão da Rede Plaza de Hotéis

A Rede Plaza de Hotéis, que festeja neste mês 65 anos, vai ampliar em 65% sua capacidade nos próximos 12 meses, dos atuais 633 apartamentos para 1.046. Em setembro está prevista a inauguração do Plaza Boulevard Convention, no Vale dos Vinhedos, investimentos de R$ 90 milhões e previsão de gerar 250 novos empregos diretos. Outros projetos envolvem o Five Senses By Plaza Hotéis e Resorts em Palmas (TO). para início de 2024. e o Plaza T.A. Gramado, para início de 2026.

Espaço SebraeX

Um espaço inédito dedicado ao matchmaking de empresas âncoras com startups e empresas inovadoras, uma cabine de Live Commerce para transmissões em tempo real, além de um seleto grupo de expositores que apresentarão produtos e serviços em segmentos como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas, visão computacional, realidade virtual e robótica. Essas são apenas algumas das atrações confirmadas que o Salão de Inovação levará ao público durante a Mercopar deste ano, de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Criado em 2022, o espaço é uma das entregas do SebraeX, marca de inovação do Sebrae-RS. O salão funciona simultaneamente como palco, fonte de conteúdo e ponto de encontro de algumas das principais soluções de base tecnológica desenvolvidas no Rio Grande d Sul.