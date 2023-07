O salto do chinelo de dedo

O calçado mais famoso do Brasil e que ganhou visibilidade internacional a partir dos anos 2000 pode ser comprado em mais de 150 países. Sua trajetória está no livro "Havaianas: A internacionalização de um ícone brasileiro", com lançamento em 10 de agosto na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi em São Paulo. Entre 2000 e 2010, as vendas das Havaianas deram um salto, passando de nove para mais de 80 países e chegaram aos pés de milhões de pessoas em cinco continentes. O produto, inclusive, ganhou status de 'top of mind,' prestígio jamais alcançado por outra marca brasileira de qualquer mercado.

Trabalho na Ufrgs 2013

A rápida expansão do chinelo de dedo chegou a ser tema de trabalho como pré-requisito para graduação em ciências sociais - bacharelado da Ufrgs em janeiro de 2013, no Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, com o professor Arlei Sander Damo como orientador, com o título "O chinelo que mudou de classe - a trajetória da Havaianas em perspectiva antropológica".

Associação Nacional de Criadores

A Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) recebeu 311 inscrições de animais para a Expointer 2023. São 299 bovinos das raças Angus, Charolês, Devon, Hereford, Murray Grey, Normando, Red Poll e Shorthorn, bem como 12 equinos da raça Percheron. A superintendente de registros da ANC, Silvia Freitas, destaca que algumas raças, como Angus, Devon e Hereford, apresentaram crescimento no número de animais inscritos, reforçando o interesse dos criadores pela exposição da genética de seus exemplares na mostra.

Rodada com MPEs

Micro e pequenas empresas gaúchas que querem atuar como fornecedoras de grandes players do mercado têm até amanhã para garantir presença no Projeto Comprador Digital - Indústria de Alimentos da Mercopar 2023. Podem participar empresas de prestação de serviços ou fornecimento de peças para plantas industriais do segmento nas áreas de manutenção, automação, ferramentaria, logística, movimentação de carga, entre outras. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no Portal de Negócios do Sebrae RS. A rodada será em 16/08.

Casa do Construtor

Ressignificar a posse e difundir o conceito de economia compartilhada. É o que a Casa do Construtor pretende apresentar aos visitantes da 24ª edição da Feira Internacional da Construção (Contrusul), que acontece entre os dias 1º e 4 de agosto, na Capital. No estande, o público poderá conhecer os modelos de negócios da maior rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina. Com planos de ampliar sua capilaridade, a rede pretende alcançar mil unidades até 2025 e, para isso, vem apostando no movimento de interiorização tendo o Rio Grande do Sul como um de seus alvos principais. Entre as cidades de maior interesse estão Alegrete, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, Lajeado, Bagé e Uruguaiana.