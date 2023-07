Novo restaurante no Pontal

O restaurante 20Barra9 abre sua primeira unidade na Zona Sul de Porto Alegre, no Pontal Shopping, com previsão de inaugurar em agosto deste ano. Será o maior e mais turístico da grife, proporcionando aos frequentadores contemplar a vista do Guaíba. Terá 1.000m² de área, capacidade para até 350 pessoas sentadas e é direito duplo, contará com um rooftop, chamado de "varanda". À frente da obra está a Allgayer Engenharia, que tem como missão realizá-la em curto espaço de tempo. Para isso, prioriza métodos racionalizados e sustentáveis usando estruturas metálicas, materiais leves e secos, e coberturas verdes.

Oportunidade para jovens

Jovens entre 16 e 21 anos da região de Triunfo (RS) têm até esta quarta-feira para se inscrever no Ateliê Criativo. O curso totalmente gratuito capacita para gerar renda por meio da reciclagem do plástico. Serão selecionados 60 participantes, divididos em três turmas de 20 pessoas. As aulas iniciam no dia 24 deste mês em Triunfo. Inscrições forms.gle/VjYxb6phtgSStjPPA.

A nova garrafa térmica

Com foco para lançamentos que tragam inovações ao mercado de soluções térmicas, a Termolar de Porto Alegre apresenta a garrafa Moove como grande novidade para este segundo semestre. O produto, comercializado com cores em efeito degradê, apresenta uma série de funcionalidades para o consumo de bebidas, incluindo a conservação de 12h para líquidos quentes e 24h para os frios, isolamento térmico a vácuo, além de não vazar e não transpirar durante o uso. A garrafa Moove faz parte da coleção 2023/2024 da Termolar.

Rodada para a Mercopar

MPEs gaúchas que querem atuar como fornecedoras de grandes players do mercado têm até 01 de agosto para garantir presença no Projeto Comprador Digital - Indústria de Alimentos da Mercopar 2023. Uma das principais ferramentas de geração de negócios da feira, a iniciativa fomenta oportunidades no período pré-evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Portal de Negócios do Sebrae RS (https://portaldenegociosebrae.com.br). A Mercopar vai acontecer entre 17 e 20 de outubro, em Caxias do Sul.

Novas lojas no Parque Caracol

A partir da ampliação das operações, que têm previsão de abertura até o final deste mês, o Parque Caracol de Canela aumenta o seu mix de gastronomia que já inclui o restaurante Sabor e Flor e recebe novos decks com mesas, cadeiras e ombrelones. As novas operações são a Vitivinícola Jolimont, Cervejaria Felsen, Chocolates Weissburg e Palhas de Buriti. Os espaços ficam localizados na Praça das Lojas, na área de acesso ao parque. Segundo o Rafael gerente do Parque, Rafael Silveira, as novas operações são uma forma de ampliar a experiência dos visitantes além das trilhas, mirantes e contato com a natureza.