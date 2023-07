A expansão do turismo gastronômico em Porto Alegre

Seguindo tendência que revela aumento em 30% no número de turistas em Porto Alegre, o Gambrinus, restaurante mais antigo do RS, registrou em junho deste ano uma expansão de 10% no número de visitantes, o fato diz respeito à quantidade de turistas vindos de diversos estados. A capital está entre os três destinos mais procurados, sendo a serra gaúcha o destino final. A expansão do turismo gastronômico traz oportunidades a restaurantes locais, como o Gambrinus, que valoriza a autenticidade e qualidade de seus pratos, compartilhando a culinária local e a história da cidade com os visitantes.

A expansão da Acuidar

O setor de franquias de saúde, beleza e bem-estar contou com um crescimento de 17% no primeiro semestre de 2023, comparado com igual período 2022, segundo relatório da ABF - Associação Brasileira de Franchising. A Acuidar, franquia de cuidadores, é um exemplo. Ela abre uma unidade a cada seis dias. Fundada em 2016, já possui mais de 90 franquias, números que se converteram em um faturamento superior a R$36 milhões no primeiro semestre de 2023. Delas, cinco estão no RS: duas em Porto Alegre e uma em Caxias, Capão da Canoa e Lajeado.

Férias no Canoas Shopping

As férias de julho chegaram e o Canoas Shopping recebe o parque temático Dragon Land com piscina de bolinhas, escorregadores e dragões mecatrônicos. Outras opções são o Toy Land e o Circuito Kids. E de 18 a 23, acontecem ações da Aldeias Infantis SOS, organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes e suas famílias. Serão jogos de memória, boliche, desenho e pintura. Será diariamente, das 12h às 20h, na Praça Alziro Andrade.

A produção de aço na América Latina

Dados da Alacero indicam que, nos primeiros 4 meses de 2023, a produção de aço bruto foi 6,6% menor do que em igual período do ano anterior na América Latina. Em abril, a produção foi 5,6% inferior à de abril de 2022 e a de laminados foi 1,1% menor. Quanto ao comércio de laminados, em março de 2023 as importações ficaram 2,9% acima de março do ano anterior e as exportações 16,3% menores.

A Confeitaria do Press

Tem novidade na Presstisserie, a confeitaria do Press. É o doce preferido dos tiktokers. Redondo e com uma dose generosa de recheio, a massa do "Rollss!" é parecida com a de um croissant: macia, se rasga por dentro, mas por fora é bem crocante. Porém, eles só podem ser saboreados com hora marcada: de segunda a sábado, a partir das 15h30. São feitos no dia, e a produção é limitada.

Câmbio no Shopping Villagio

O Shopping Villagio Caxias passa a contar, a partir desta segunda-feira (17) com um ponto de atendimento da maior empresa de câmbio do Brasil. A Confidence Câmbio, há mais de 20 anos no mercado de compra e venda de moedas estrangeiras e em cotações, inaugura espaço de 50 m² e se une às 170 operações já existentes no maior shopping da Serra Gaúcha.

Trabalho remoto ao exterior cresce

Após o isolamento social da pandemia, houve uma aceleração significativa do trabalho remoto. Um estudo recente revelou que, entre 2020 e 2023, a quantidade de pessoas que moram no Brasil e prestam serviços a empresas no exterior cresceu em 491%, das quais as que estão no segmento de tecnologia e atuam como desenvolvedoras de software são as mais requisitadas sendo a maioria com 84%, entre todas do ramo. Do lado dos profissionais, se deve à perspectiva de melhor crescimento de carreira. Além disso, melhores salários e benefícios em moedas estrangeiras fortes proporcionam aumento no poder de compra.