O ensino técnico e o PIB

Se o acesso ao ensino médio técnico no país fosse triplicado, o PIB brasileiro poderia registrar um aumento de até 2,32%, resultado decorrente da maior empregabilidade e rentabilidade promovida aos trabalhadores a partir da formação profissional. A conclusão é da pesquisa "Potenciais efeitos macroeconômicos com expansão da oferta pública de ensino médio técnico no Brasil", do Itaú Educação e Trabalho, que calcula, também, que profissionais com ensino médio técnico ganham, em média, 32% a mais do que aqueles que possuem apenas o ensino médio tradicional.

Cooperativas na reforma

No texto da reforma tributária, foram incluídos pontos do Ato Cooperativo, após mobilização do Sistema OCB Nacional e das cooperativas de todo o País junto aos parlamentares. Entre eles, a possibilidade de um regime específico de tributação para as cooperativas, que poderão optar por esse regime ou pela regra geral, e a de aproveitamentos de créditos das operações antecedentes, via Lei Complementar.

Mini Mundo no aeroporto

O Mini Mundo de Gramado (RS) está desde a última semana com um espaço de ativação no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, posicionado de forma estratégica ao lado do desembarque doméstico. No local, transitam diariamente milhares de pessoas que desembarcam na capital gaúcha. A iniciativa é destinada a impulsionar a promoção da marca, atrair visitantes e fortalecer o posicionamento do parque de Gramado no mercado gaúcho.

Vestibular para a FMP

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) está com as inscrições abertas para o vestibular 2023/2 até 24 deste mês julho, por meio do seu site. A prova online acontecerá no mesmo dia das 19 às 22h. A divulgação dos aprovados está prevista para o dia seguinte (25) até 18h, no site www.fmp.edu.br.

Sergs comemora 93 anos

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) realizará hoje reunião-almoço comemorativa ao seu 93º aniversário de fundação. Será ao meio dia na sede social da entidade, localizada no bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre, e na oportunidade, também será empossada a diretoria da entidade, presidida pelo engenheiro Walter Lídio Nunes.

Primeira Reserva Malbec Miolo

A Miolo Wine Group nunca teve em sua trajetória de 34 anos um vinho elaborado com a variedade Malbec. De forma exclusiva na linha Reserva, a vinícola coloca agora no mercado um exemplar desta casta cultivada nos vinhedos da Campanha Gaúcha, no Bioma Pampa, o mesmo que começa na Argentina, abrange quase todo o território uruguaio e se estende em terras brasileiras. É o Miolo Reserva Malbec Safra 2022, que chega para integrar a Família Miolo Reserva e está disponível em lote de apenas 27 mil garrafas.