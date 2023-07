Restaurante da Boa Lembrança

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, que conta com seis restaurantes gaúchos, realiza no período de 25 a 27 de setembro deste ano seu congresso anual em Florianópolis. Seu objetivo é reunir todos os associados do Brasil para realização da Assembleia Geral Ordinária e jantar de confraternização. A entidade representa atualmente 81 restaurantes brasileiros que valorizam a qualidade, promovendo diversidade gastronômica. Ao final de cada experiência em um dos restaurantes associados, o cliente leva para casa uma cerâmica pintada à mão, com design personalizado alusivo à receita de cada prato.

Começo de tudo há 29 anos

O fundador da Associação de Restaurantes Boa Lembrança foi o italiano Dânio Braga, que trouxe o conceito de levar uma lembrança após uma boa refeição do seu país de origem e decidiu estimular o hábito no Brasil. Assim, em 28 de fevereiro de 1994, nasceu a entidade na cidade de Petrópolis no Rio de janeiro. O atual presidente é o chef Pedro Hoffmann, proprietário do Peppo Cucina de Porto Alegre.

Jolimont tem nova atração

A Vitivinícola Jolimont, em Canela, passou a inserir em seu catálogo de atrações a Visitação Premium Jolimont voltada aos enófilos, com degustação de sete rótulos. É o enoturismo chegando. A atividade tem a duração entre 2h a 2h30min e é para turmas de oito pessoas. A novidade é ofertada duas vezes ao dia: de segunda-feira ao sábado, às 10h e às 14h30min, no valor de R$ 290 por pessoa.

Tudo sobre ar-condicionado

A Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação (Asbrav) anuncia a abertura das inscrições para a 2ª edição do Curso Mecânico de Ar-Condicionado na sede da entidade no bairro Navegantes de Porto Alegre. Será durante três dias da semana das 19h às 22h no período de 7 de agosto a 4 de dezembro de 2023.

No Shopping Villagio Caxias

Neste fim de semana o Shopping Villagio Caxias na Serra Gaúcha promove a primeira grande liquidação do ano com mais de 40 lojas oferecendo descontos de até 70% durante a Liquida Ponto Mix, que se inicia nesta sexta-feira (7) e seguirá até domingo (9). Para facilitar o acesso aos descontos, foi criado um catálogo online com as principais ofertas, que pode ser acessado em tps://qrco.de/bdwoET.

Expansão das franquias Piccadilly

A Piccadilly, de Igrejinha, no Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul, especializada em calçados e acessórios femininos, esteve presente na ABF Franchising Expo, em São Paulo, a maior feira de franquias do mundo. Durante o evento, a gerente Danúbia Schein falou sobre o planejamento de expansão de franquias no país. A expectativa é que, até o final de 2026, a empresa chegue à marca de 150 franquias no Brasil. Hoje são 28.