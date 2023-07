Vivo acelera expansão em 5G

A Vivo já soma 109 municípios com tecnologia 5G em todo o País, cobrindo 40% da população urbana, conforme aponta o Teleco, maior portal de informações do setor de telecomunicações. Ela está disponível em todas as capitais e cidades acima de 500 mil habitantes. Em terras gaúchas, o 5G da Vivo já está presente em Porto Alegre, Canoas, Viamão, Caxias do Sul, Pelotas e Alvorada. Atualmente, cerca de 22% da base de clientes pós-pago da Vivo possuem aparelhos compatíveis com a nova rede. A empresa reforça sua vantagem competitiva para o 5G na medida em que expande sua presença de fibra no Brasil, principal condição para fornecer cobertura e qualidade 5G.

Compra da Envase Brasil

Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves acaba de anunciar a ampliação de produtos sob sua realização com a aquisição da Envase Brasil, uma feira de tecnologia, embalagens e processos para a indústria de bebidas e alimentos que tem sua 15ª edição confirmada para abril de 2024, já sob sua gestão com a continuidade e permanência em Bento Gonçalves asseguradas.

Chiwawa faz 50 anos

Um dos restaurantes mais tradicionais de Porto Alegre atualmente no bairro Chácara das Pedras completa 50 anos em 2023. O Chiwawa, fundado por João Maciel (o Careca), em 8 de julho de 1973, prepara-se para celebrar meio século em grande estilo. Além de ações para convidados, o restaurante especializado em frutos do mar fará releituras de pratos clássicos na semana de aniversário. O lançamento de um vinho tinto da casa, com a vinícola Vallontano (RS), também marcará as comemorações.

Fruki excelente ambiente

A Fruki Bebidas recebeu o selo de certificação da consultoria Great Place to Work, primeira etapa do prêmio que elenca as melhores empresas e indústrias para se trabalhar. Com o que a Fruki já está classificada dentre as que têm excelente ambiente de trabalho. Na certificação, se consideram confiança, imparcialidade, respeito, camaradagem, orgulho, credibilidade, desenvolvimento profissional e benefícios.

As cidades Inteligentes

As Cidades Inteligentes são espaços urbanos que usam tecnologia e inovação para melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Para aprofundar o domínio do tema, a Construsul recebe o evento "Construindo Cidades Inteligentes e Acessíveis: o papel da mobilidade na inclusão". Será nos dias 03 e 04 de agosto, na Sala 201 do Centro de Eventos Fiergs com palestras de especialistas no assunto.

Tampinha Legal recorde

O programa Tampinha Legal vem apresentando números expressivos durante seus seis anos de atuação, porém, finaliza o primeiro semestre de 2023 acima da média. De janeiro a junho contabilizou 131 toneladas de tampas plásticas, material que foi arrecadado nos mais de 3.200 pontos de coleta. Esse número ultrapassa a média semestral, que sempre esteve em torno de 98 toneladas. Sendo assim, o programa atingiu um novo recorde, arrecadando 34% acima do esperado para o período.

Energia solar no Minha Casa

A adoção da tecnologia fotovoltaica no Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal pode reduzir em R$ 670 milhões ao ano os subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que são rateados por todos os consumidores de energia elétrica no Brasil, já em 2023. A partir dos anos seguintes, esta diminuição será ainda maior, segundo cálculos da Absolar, entidade do setor e Revolusolar, organização sem fins lucrativos que atua com soluções fotovoltaicas para a população de baixa renda em favelas e comunidades do País.