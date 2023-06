A incerteza tributária

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) realizou uma pesquisa sobre incerteza tributária com um grande número de empresas sediadas em 62 países/jurisdições diferentes, inclusive o Brasil, sendo a maioria dos entrevistados especialistas tributários sênior, experientes em tributos diretos e indiretos. A incerteza nos sistemas tributários foi relatada como tendo uma influência importante nas decisões de investimento e localização das empresas. Dentre as 10 principais fontes para a incerteza, aparecem a complexidade, a burocracia e a demora nos processos administrativos.

Mercadão dos Óculos

O Mercadão dos Óculos, uma das 30 maiores franquias do Brasil, anuncia a inauguração de 17 unidades neste mês em cidades de médio e grande porte, entre elas Parobé, a primeira no RS. "O Mercadão dos Óculos possui um modelo de negócio que se adapta ao tamanho das diferentes cidades do Brasil", ressalta o CEO Gustavo Freitas. Neste ano, já foram inauguradas mais de 80 unidades.

Móveis de Gramado

Segue até 9 de julho a 17ª edição do Gramado Casa Show, na Rua Coberta, que reúne fabricantes de móveis da cidade, apostando na exposição de novidades e tendências do mercado, com entrada gratuita. Esta qualidade do produto local está sendo apresentada pelas empresas Bracci, Farm Home, Hasam, Lustro, Masotti, Racine, Sofisticare, Benetti & Model, Ultramax, além da exposição da Incorporadora.

Produtos automotivos

Entra em operação neste mês o SIM Digital no Rio Grande do Sul, um novo canal de compras de produtos automotivos. Voltado inicialmente ao mercado B2B, o serviço visa fornecer soluções completas para diferentes setores, afirma o presidente Neco Argenta. O SIM Digital, que estará disponível por site e aplicativo no celular, permite compras a qualquer hora, com aprovação rápida e entrega expressa.

A rainha elogia o Pix

Em visita ao Brasil, no começo desta semana, a rainha consorte dos Países Baixos, Máxima Zorreguieta Cerruti, nascida na Argentina, fez elogios ao Pix, classificando o sistema como um importante agente da inclusão financeira dos cidadãos brasileiros. Máxima também conheceu os sistemas de Open Finance, o futuro Real Digital e o Aprender Valor, um programa de educação financeira do Banco Central.

Compras parceladas dos presentes

Levantamento, feito nas duas últimas semanas de maio pela fintech Koin, mostrou que 73% dos brasileiros pretendem comprar presente para o Dia dos Namorados e 57,2% gastarão entre

R$ 200,00 e R$ 500,00 valor 36% maior do que gastaram em 2022. As compras serão concentradas no e-commerce para 58,4% dos brasileiros, contra 19,9% que ainda preferem lojas físicas. O parcelamento é a opção de 87% dos brasileiros: 45,3% no cartão de crédito e 34,8% no boleto parcelado.