Pluralidade de gerações

Apenas 49% dos profissionais do Sul que pertencem às gerações Y e Z pretendem permanecer, em 2023, na mesma empresa e área que ocupam atualmente. Já nas gerações X e Baby Boomers, são 65% segundo pesquisa da Ticket. Conforme a diretora de RH, Tatiana Romero, é natural que as diferentes gerações tenham visões e aspirações diferentes, mas as empresas precisam ficar atentas para não afetarem a motivação e a produtividade: “O ideal é que elas tenham pluralidade e respeitem a diversidade. A complementaridade das experiências das diferentes gerações é fundamental para o sucesso dos negócios”, comenta Tatiana.

Presentes de maior valor

O aumento do número de pessoas que se dizem românticas deverá resultar na compra de produtos de maior valor no Dia dos Namorados deste ano. Conforme admitiram 31,9% em pesquisa da CDL Caxias do Sul (RS), seu tíquete médio aumentará em13,2% sobre igual data de 2022, ou R$ 249,25, quase R$ 30 a mais, mas permanecerá estável em volume. E os pagamentos por PIX saltarão de apenas 9% para 19,2%.

23ª Festa das Cucas

“Mais que uma festa, um sentimento”. É com esse propósito que a 23ª Festa das Cucas promete aquecer o coração dos visitantes do Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul (RS) no próximo fim de semana com entrada gratuita. A abertura oficial está marcada para a sexta-feira com o fechamento do parque às 19h e no sábado e domingo a festa acontece das 10h às 19h.

Energia solar e cisternas

A Câmara de Vereadores de Gramado ganhou em novembro de 2022 placas fotovoltaicas que, além de ser uma fonte renovável, gerou uma economia de quase R$ 24 mil nas contas dos últimos seis meses, a propósito do Dia do Meio Ambiente neste dia 5 de junho. E recentemente recebeu também cinco cisternas, para reservatórios de águas pluviais, capacidade de 1.050 litros cada para irrigar os jardins e limpar o prédio.

Engenheiro do Ano

O presidente do Conselho de Administração da Randon S.A., de Caxias do Sul, David Randon, receberá hoje a láurea de Engenheiro do Ano a ser conferida pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs). O evento de entrega será realizado às 19h na sede social da entidade na Pedra Redonda, em Porto Alegre.

O sommelier é bicampeão

Luis Gustavo da Silva Buske conquistou o título de Melhor Sommelier do RS pelo segundo ano consecutivo. A final do certame promovido pela ABS-RS ocorreu sábado (03) no Hotel & Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. No mesmo dia foi realizada a 3ª Jornada do Sommelier, com assuntos relacionados à sustentabilidade da cadeia vitivinícola, e a 2ª feira de vinhos da ABS-RS. Buske atua há 8 anos no Restaurante Braziolli, em Gramado.

Visitação de namorados

O Esculturas Parque Pedras do Silêncio, um dos destinos turísticos mais procurados em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, está se preparando para receber os casais no próximo Dia dos Namorados. De acordo com o proprietário Valmor Heckler, a expectativa é que o aumento seja de 25%.

Seguro apoia retomada do carro popular

O Governo Federal anunciou que vai estimular a indústria para a retomada dos carros populares, reduzindo a carga tributária para incentivar a produção de veículos mais baratos. O que deve impactar o mercado de seguros, que vê com bons olhos esta retomada. É o que acredita o presidente do Sindsegrs, Guilherme Bini, observando que este cenário se reflete também no mercado gaúcho. No Brasil, o seguro de automóvel arrecadou R$ 51,05 bilhões no ano passado, expansão de 32,8% sobre o anterior, segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais.