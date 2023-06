Juro alto ajuda consórcio

O sistema de consórcios no Brasil somou R$ 59 bilhões em ativos administrados em 2022, alta de 31,9% em relação a 2021, segundo a Abac, entidade do setor. E no primeiro quadrimestre deste ano, as vendas de novas cotas cresceram 9,3% sobre igual período do ano passado. No acumulado de janeiro a abril foram 1,29 milhão de contratos comercializados, contra 1,18 milhão do mesmo período de 2022. Motivo? Juro alto e crédito difícil. Ao contrário do financiamento, no consórcio o participante adquire uma cota, no valor do bem ou serviço que deseja, acrescida de uma taxa fixa.

Caixas automáticas

Rede Peruzzo de supermercados vai ampliar o número de lojas com self-checkout. Até o fim deste ano, Santa Maria, Pelotas e Bagé devem contar com mais uma loja equipada com caixas automáticas, totalizando 11 da rede em serviço no Estado. Atualmente, 8 já possuem a tecnologia, sendo três em Bagé, duas em Santa Maria, uma em Dom Pedrito, em Caçapava e em Alegrete.

Instituição beneficiada

Pela segunda vez, a Fundação O Pão dos Pobres foi escolhida para ser a instituição beneficiada pela Porto Alegre Restaurant Week. A celebração gastronômica, que conta com 26 restaurantes participantes, vai de 2 deste mês a 2 de julho. Neste período, os restaurantes que integram a iniciativa se superam, oferecendo opções deliciosas em seus menus exclusivos. A cada menu vendido, o cliente é convidado a doar R$ 2,00 para a Fundação.

Sem trabalho e estudo

Levantamento inédito apresentado no dia 26 de maio no Teatro CIEE em São Paulo, durante a primeira edição do evento Empregabilidade Jovem Brasil, mostrou que só 13% dos jovens de 18 a 24 anos no País trabalham e estudam. Os números foram divulgados pela subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Mais produtos novos

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial de maio revela aumento da confiança da indústria em lançar novos itens no mercado. Em maio de 2023, comparado a maio de 2022, o índice mostra crescimento de 67,9%. Comparado a abril deste ano, maio passado teve aumento de 31,6%. Já na comparação entre janeiro e maio de 2023 com igual período de 2022, o aumento foi de 43,7%.

Unicasa de certificação ambiental

A Unicasa Móveis, fabricante das marcas Dell Anno, New e Casa Brasileira, celebra neste 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, a conquista do Certificado de Energia Renovável e Panorama Sustentável, da Ludfor. A certificação ambiental atesta o uso de fontes de energia renováveis e valida a redução das emissões de gases de efeito-estufa. Desde que implementou as medidas de economia de energia, a Unicasa já deixou de emitir mais de 1,9 toneladas de CO2, o que corresponde ao plantio de 10,8 mil árvores.