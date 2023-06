Empregados que viram sócios

O Agibank divulgou semana passada a lista de novos colaboradores que se tornaram sócios da instituição neste ano no programa de incentivo de longo prazo, conhecido como "Tô de Dono/a", destinado às pessoas que se destacam nas entregas de resultados e avaliações comportamentais. Atualmente, 668 colaboradores integram o programa, que considera funcionários de todas as verticais da companhia, quer em áreas de negócio ou de suporte, de consultores de vendas e analistas, juniores a diretores. Seu empregado sócio mais jovem tem apenas 22 anos. Logo não se trata de um programa focado só nas pessoas que ocupam cargos executivos e estratégicos, mas para todos.

Mobilizador da cultura

O "Tô de dono/a" foi lançado no primeiro semestre de 2022 e as pesquisas do banco mostram que 95% dos colaboradores desejam participar do programa. "Ele funciona como forte mobilizador da nossa cultura, alinhando cada vez mais os incentivos dos nossos times aos dos acionistas", comenta Lucas Aguiar, diretor de Gente e Governança do Agibank, fundado no RS.

A ampliação da Usaflex

A empresa gaúcha de calçados Usaflex, de Igrejinha (RS), inaugurou nesta quinta-feira a ampliação de sua unidade fabril, investimento de R$ 36 milhões. Dividido em três fases, o empreendimento vai aumentar sua capacidade produtiva de 25 mil para 33 mil pares diários. Apenas na primeira etapa, concluída recentemente e entregue nesta quinta-feira, foram investidos R$ 9 milhões na aquisição de máquinas e equipamentos para suas quatro fábricas.

As marcas no RS Moda

As marcas de moda Peregrino, Mareblue, Julianna Fraccaro, Tuttipelle, Divino Efeito e Declari estão entre as expositoras confirmadas no RS Moda 2023. O evento, a ser realizado pelo Ciergs por meio do Centro de Eventos Fiergs e o Sindicato das Indústrias do Vestuário do RS (Sivergs) tem como foco uma cadeia produtiva que, no Rio Grande do Sul, faturou em 2022 pouco mais de R$ 2 bilhões na indústria de vestuário e acessórios, segundo dados da Secretaria da Fazenda. O RS Moda está programado para os dias 11 e 12 de julho deste ano.

Gang lança nova marca

A Gang reforça seu propósito e o comprometimento com a liberdade criativa e lança sua nova marca, com layout mais moderno, inspiracional e conectado com seu público. Segundo Ana Luiza Ferrão Cardoso, CEO da Gang, esse é um momento muito especial, no qual a marca entende toda a sua história e revitaliza seu DNA de empresa de moda que traduz as principais tendências.

Descomplicar os textos

Letrinhas miúdas, frases prolixas, termos acessíveis só a graduados em Direito. Todo mundo se depara em algum momento com complicações na hora de assinar um contrato ou consultar alguma cláusula em busca de direitos e deveres. Para descomplicar o juridiquês a seus clientes e evitar problemas para ambas as partes, uma startup paulista de "legal design", a Bits, está colocando no mercado desde 2019 um software inédito de simplificação de documentos, o UX DOC.

Festa da data nacional italiana

Um reconhecimento às raízes. É assim que a Cooperativa Vinícola Aurora estará presente na 77ª Festa da Data Nacional Italiana, que ocorre nesta sexta-feira, 2 de junho, em Porto Alegre. O Theatro São Pedro será palco de apresentações em homenagem à pátria de onde emigraram as 16 famílias fundadoras da cooperativa. A Aurora será representada no evento pelo vice-presidente Celito Bortoli e pelo secretário Ivan Marini, dois viticultores associados. Após os shows, o coquetel será brindado com espumantes e sucos de uva da Aurora.