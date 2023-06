Parque temático de chocolate

O Mundo de Chocolate, Parque Temático da Lugano, acaba de celebrar a marca de mais de 1 milhão de visitantes desde 2015. O espaço reúne mais de 200 peças distribuídas em 7 salas espalhadas por 3 mil metros quadrados. Juntas, somam mais de 30 toneladas, todas desenvolvidas em chocolate maciço em pleno centro de Gramado, na avenida Borges de Medeiros. Entre monumentos gigantes, a Muralha da China, considerada a maior peça do museu, tem seis toneladas de chocolate, o que equivale a cerca de R$ 1 milhão. Para completar o passeio, na última sala o turista tem acesso à degustação livre de Chocolate Lugano derretido, ao leite e branco, para se deliciar com o melhor da Serra Gaúcha.

Nova geração de talentos

A PwC Brasil está com inscrições abertas para a seleção de uma nova geração de talentos, estudantes universitários ou profissionais recém-formados. Os interessados podem candidatar-se até 20 de junho no site da PwC Brasil. No Rio Grande do Sul, as vagas são para a unidade de Porto Alegre nas áreas de auditoria externa e riscos e controles.

Balanço da energia solar

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 30 gigawatts (GW) de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 13,7 % da matriz elétrica do País, segundo a Absolar. De acordo com a entidade, desde 2012 a fonte solar já trouxe ao Brasil R$ 150,7 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 45,8 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 911,4 mil empregos acumulados. Com isso, evitou também a emissão de 38,5 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.

Condomínios e síndicos

O mercado de condomínios, que vem crescendo a cada ano, segundo o IBGE, irá se reunir no BarraShoppingSul nos dias 23 e 24 de junho na maior feira de negócios para condomínios e síndicos do Brasil, a SindExpo 2023 com entrada franca. O objetivo é promover conexões, compartilhar experiências e pensar novas soluções, produtos, serviços e conceitos sobre o segmento. A estimativa é que morem em condomínios mais de 68 milhões de pessoas, que movimentam por ano R$ 165 milhões.

Calçadista gaúcha no São Paulo Fashion

A Mary Jane, marca de calçados femininos de Dois Irmãos, participou do São Paulo Fashion Week (SPFW), evento que apresentou as principais tendências de moda na última semana. Durante o desfile da marca parceira TA Studios, a calçadista gaúcha exibiu três tênis produzidos com materiais sustentáveis, adaptando dois de seus sucessos e lançando um novo produto. Um dos destaques é o modelo Venice, que foi remodelado para diminuir o consumo de materiais e será comercializado nesta nova versão sustentável pela marca.