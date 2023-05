Ainda as empresas longevas

Affonso Ritter

A lista de empresas gaúchas longevas, publicada semana passada, quando o Jornal do Comércio completou 90 anos, teve especial repercussão. Como em qualquer lista que se faça, sempre há nomes que ficam de fora. No caso, a coluna buscou empresas com pelo menos 90 anos e sede no Rio Grande do Sul. Leitores sentiram falta de algumas, como a Gerdau, com mais de 120 anos. Embora tenha mudado a matriz para São Paulo, a empresa que tinha sede em Porto Alegre ainda tem fortes laços no Rio Grande do Sul. Inclusive irá investir R$ 250 milhões nas unidades de Sapucaia do Sul e Charqueadas neste ano, como registrou o Anuário de Investimentos do RS do Jornal do Comércio.