A rede de lojas Bio Mundo alcançou um faturamento de R$ 52 milhões, no primeiro trimestre deste ano, expansão de 20% sobre igual período de 2022 e 15% no número de clientes em nível nacional na mesma comparação. Os dados refletem a retomada econômica pós-pandemia da Covid-19 aliada a seus efeitos: a busca por uma alimentação saudável, aumento da imunidade e suplementação. A Bio Mundo, natural de Brasília, ficou conhecida em todo o País pelo seu extenso portfólio que inclui itens diet, light, integrais, veganos, sem glúten, sem lactose, funcionais e vegetarianos, somando na média 3 mil produtos em prateleira, mais de 300 opções a granel e uma linha completa de nutrição esportiva.

Weinmann tem 40 vagas

O Weinmann está com 40 vagas abertas para assistentes de coleta em atendimento domiciliar e unidades físicas em Porto Alegre. Os interessados podem se inscrever pelo link: linktr.ee/carreiragrupofleury. Os pré-requisitos são: curso técnico completo em análises clínicas, de patologia ou laboratório, ou graduação superior em biomedicina e biologia. Para as vagas de atendimento em coleta domiciliar será obrigatória a carteira de habilitação do tipo B.

Expo Bebê Porto Alegre

Mais de 100 marcas estarão reunidas no Centro de Convenções da Fiergs desta quarta ao domingo pela primeira vez em Porto Alegre na maior feira para o público gestante e infantil da América Latina, oferecendo descontos de até 70% na linha de enxoval, móveis e carrinhos de bebê com cinco opções de produtos por menos de R$ 1 cada. Durante os cinco dias, haverá palestras educativas e promoções, e as gestantes ganharão um voucher de R$30 para compras. A expectativa é que de mais de 30 mil pessoas visitem o evento.

Bolsa de estudos para 60

Pela primeira vez, a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) oferece bolsa de 50% de desconto no curso a pessoas de 60 anos ou mais aprovadas no Vestibular 2023/2 e que ainda não ingressaram no Ensino Superior. As inscrições para o exame seguem até 5 de junho. A prova ocorrerá no dia seguinte, 6 de junho, das 19h às 22h. A divulgação dos aprovados está prevista para 7 de junho, a partir das 18h, no site www.fmp.edu.br

Resíduos da energia solar

O estado de São Paulo tem mais de 282,5 mil conexões de energia solar espalhadas por todos os 645 municípios, somando 329,7 mil consumidores. Esta expansão aumenta também a preocupação com os resíduos eletrônicos gerados para manter os sistemas, como inversores solares quebrados ou sem uso.

Ensino superior particular

A Fundacred marcou presença no XV Congresso Brasileiro da Educação Superior (CBESP), promovido pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular que ocorreu em Alexânia (GO), e reuniu reitores, mantenedores, autoridades e educadores para promover debates e workshops voltados à educação superior. E contou com a participação do presidente Nivio Delgado e o diretor de Operações Alessandro Lohmeyer.

Promoções nos estacionamentos

Os shoppings da AIRAZ apresentam a campanha "Estacionamento Integrado" em Porto Alegre e Região Metropolitana. Pela ação, o cliente pode usufruir de um segundo período de estacionamento gratuito por até três horas em qualquer shopping da rede Bourbon, no Moinhos Shopping ou no Porto Alegre CenterLar, após pagar pelo serviço em um dos empreendimentos. O benefício é válido para uso no mesmo dia. No Bourbon Shopping Wallig o público ainda conta com a "Tarifa Reduzida", com promoção no valor de R$5,00 pelo turno de três horas nos estacionamentos dos andares superiores.