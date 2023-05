Investimentos em Gravataí

A percepção de brechas, como a existência de vazios urbanos, que podem se tornar áreas de moradia, com o desenvolvimento de novos bairros e geração de postos de trabalho em Gravataí (RS), levou a Consplan Empreendimentos Imobiliários, de Porto Alegre a concentrar suas obras neste município. A empresa tem trazido para a cidade um conceito mais moderno de urbanização, conectando bairros planejados com o restante da malha local. Atualmente, a construtora e incorporadora tem sete obras entregues na localidade, sendo a oitava, o Terranova Bairro Planejado, prevista para ser recebida em breve pela comunidade, com investimento de R$ 32 milhões.

As soluções imobiliárias

A B smart Hospitality Solutions, de Porto Alegre, especializada em soluções imobiliárias, mudou sua estrutura em janeiro de 2022, para foco em empreendimentos short e long stay. O resultado foi a entrega de mais de 100 unidades em 2023. E, para celebrar o êxito, o empresário Eduardo Braga está inaugurando em São Paulo a primeira filial. Em 12 anos, são mais de 900 clientes e 150 mil m² em projetos. Após a reestruturação, foram entregues mais de 200 unidades para locação, com a estimativa de mais 200 até 2024, gerando mais de R$ 15 milhões em vendas.

Atendimento à comunidade

A Atitus Educação, ex-Imed com sede em Passo Fundo, inaugurou terça passada o Núcleo de Atendimento ao Cidadão na Capital, disponibilizando à comunidade serviços realizados por acadêmicos, supervisionados pelos docentes. A estrutura oferece atendimento jurídico gratuito à população de baixa renda, em diferentes áreas do direito, incluindo os superendividados. Também são oferecidos serviços em psicologia nas áreas organizacional, clínica, infantil e avaliação psicológica.

O mercado de tecnologia

A Estácio, em colaboração com a Amazon Web Services (AWS), pretende habilitar estudantes gaúchos da instituição de ensino superior para o mercado de tecnologia através de iniciativas junto a clientes de diferentes setores. Quem não é estudante da Estácio, mas deseja aprender mais sobre computação em nuvem pode acessar cursos sob demanda gratuitos e em português no portal AWS Skill Builder.

Nova marca de colchões premium

O Grupo Herval de Dois Irmãos (RS) apresentará uma nova marca de colchões premium, a Hauzestern, no maior estande do 9º Salão de Gramado, de 05 a 08 de junho, no Serra Park. A primeira campanha terá três coleções com modelos selecionados de alta qualidade e design, unindo materiais de alto padrão com tecnologias de ponta em termos estruturais e estéticos. Ainda no evento, a Herval Móveis e Colchões lançará a coleção "Clássicos da Herval", composta por mobiliários que carregam estilo e história, além de uma linha de modulados para cozinha e quarto.