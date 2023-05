Do mimeógrafo ao jornal online

O aniversário dos 90 anos comemorados nesta quinta-feira pelo Jornal do Comércio de Porto Alegre coincide com o salto dado pela comunicação neste período com o advento do computador e da internet. O novo jornal saiu para as ruas de Porto Alegre em 1933 como boletim informativo do comércio, quando a cidade tinha 300 mil habitantes. Estava se realizando o sonho do jovem com pouco mais de 20 anos Jenor Jarros de ter seu próprio negócio e ser editor de um jornal. Ele tomou um empréstimo, comprou uma velha máquina de escrever, um mimeógrafo usado e alugou uma apertada salinha na rua General Câmara, 28.

Um jornal em 2 versões

Nascia então com o nome de Consultor do Comércio o sonhado jornal, destinado sobretudo aos atacadistas da época. Obviamente o sonho não alcançaria o que o leitor tem nas suas mãos, um mesmo jornal em duas versões, impresso e digital. Ou se está lendo no digital saber que está circulando também no impresso.

Entregas em 25 minutos

A primeira farmatech do Brasil, Pharbox, um delivery especializado em remédios, chegou ao mercado para garantir entregas em até 25 minutos - e fretes reduzidos. Pois, ela acaba de ser uma das empresas selecionadas para programa de desenvolvimento de startups da Microsoft e contará com crédito em produtos e serviços de nuvem, softwares e suporte técnico.

Notório opera um ano

A Notório - Estratégia & Reputação, consultoria de gestão de imagem para negócios, líderes, governos e instituições, acaba de completar um ano de operação. A empresa de comunicação é liderada pelo jornalista Lucas Dalfrancis e recentemente inaugurou nova sede de 200 m2 na Av. Carlos Gomes em Porto Alegre.

E-commerce para PME

A web.art group lançou uma nova plataforma de implementação ágil a baixo custo para auxiliar pequenas e médias empresas ingressarem no comércio eletrônico. A well.commerce oferece personalização da loja, gestão de produtos e promoções, integração com meios de pagamento, canais de mídias digitais e uma dos principais marketplaces do mercado. A meta é dobrar o número de clientes até o final de 2023.

A gestão da qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade da Fundação Família Previdência, certificado com a ISO 9001, versão 2015, passou por uma auditoria interna da In-Fluência Consultoria entre 16 e 19 deste mês, que analisou uma série de processos de trabalho da entidade. A avaliação é uma prévia da auditoria de manutenção da certificação. Há mais de 20 anos, a FFP investe na melhoria de seu Sistema de Gestão da Qualidade.

A Inteligência Artificial

A influência da Inteligência Artificial (IA) na rotina dos executivos gaúchos vai pautar a próxima edição do Fórum de Tecnologia realizado pela Amcham Porto Alegre em sua sede. Será no dia 30 deste mês, reunindo especialistas da área para falar sobre tendências emergentes em tecnologia que podem afetar os negócios.

Minha Casa Minha Vida no RS

Lyx Participações e Empreendimentos, que atua no segmento Minha Casa Minha Vida (MCMV), está com os primeiros lançamentos na Grande Porto Alegre. São seis condomínios com apartamentos compactos, mas com ampla estrutura de lazer e no conceito de resort particular. Até o final deste ano, a incorporadora vai colocar no mercado gaúcho 2,2 mil apartamentos dentro deste programa. Os dois primeiros empreendimentos se localizam no bairro Chapéu do Sol, em Porto Alegre, e em Cachoeirinha.