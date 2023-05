Empresas gaúchas longevas

Se a expectativa de vida das pessoas físicas evoluiu muito com a medicina e é bastante comum encontrar mulheres e homens ativos com mais de 90 anos no Brasil, o mesmo não se pode dizer das pessoas jurídicas. Mas hoje, 25 de maio, Dia da Indústria, os gaúchos comemoram os 90 anos de um jornal, o Jornal do Comércio de Porto Alegre. E na Junta Comercial se encontram outras longevas. Entre elas, a Caixa Rural de Nova Petrópolis, hoje com o nome de Sicredi Pioneira, a cooperativa financeira fundada em 1902 pelo padre jesuíta alemão, Theodor Amstad, que se multiplica Brasil afora. Há outras ativas, selecionadas aleatoriamente no Interior do RS. Como as abaixo:

Vinícola Salton

A vinícola de Bento Gonçalves foi formalmente constituída em 1910, quando os irmãos Paulo, Angelo, João, José, Cesar, Luis e Antonio deram cunho empresarial aos negócios do pai, o imigrante Antonio Domenico Salton, que vinificava informalmente, como a maioria dos imigrantes italianos. Hoje, ela elabora vinhos, espumantes, frisantes e sucos de uva e promove o enoturismo.

Calçados Kildare

A empresa de Novo Hamburgo foi fundada em 1928 por Kurt Jacob com o nome de Jacob & Cia e fabricava sandálias marca Cruzeiro, além de botões de papelão utilizados nas sandálias. Em 1947, alterou sua razão social para Jacob SA. Hoje ela produz calçados masculinos e mais recentemente decidiu fabricar também calçados femininos.

Conservas Oderich

A empresa de São Sebastião do Caí foi fundada em 1879 pelo imigrante alemão Adolfo Oderich, natural de Wittenburg. Ela foi pioneira na fabricação de conservas enlatadas no Brasil. Hoje trabalha com enrolados de carnes, compotas, enlatados vegetais, maioneses e afins.

Excelsior Alimentos

A empresa de Santa Cruz do Sul foi criada em 1893 pelo também imigrante alemão Abraão Tatsch, que a iniciou com a produção de banha suína, vendida em latas de 2 e 20kg, inclusive em São Paulo e Rio de Janeiro. E que hoje voltou ao cardápio de muitos gaúchos.

