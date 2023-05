Wi-fi aberta em Gramado

O Gramado Conecta é a rede de wi-fi aberta aos moradores e turistas em diversos pontos da cidade, oferecida de maneira gratuita pelo Executivo Municipal. O projeto prevê a instalação de mais de 170 pontos. A rede já está sendo instalada e até o momento os pontos de wi-fi gratuito estão na Biblioteca Pública Cyro Martins, na Central de Informações ao Turista, na EMEI Paulina Benetti, na Medicina do Trabalho de Gramado, no prédio administrativo da Prefeitura e na sede da Secretaria da Saúde. O próximo passo será instalar a rede em todas as escolas municipais, nos postos de saúde e nas praças públicas.

Digitalização pela W3K

O Grupo TB de São Paulo vai digitalizar seu acervo, superior a 17 milhões de documentos físicos, com tecnologia da gaúcha W3K. Além disso, o sistema, chamado Greendocs, será usado para gerenciar os dossiês dos mais de 8 mil funcionários do Grupo, distribuídos nos 12 Estados em que atua.

Curso para pintores

A Tintas Renner está retomando a visitação ao setor de pinturas em sua unidade industrial de Gravataí. Ela ocorre nas novas estruturas do Centro de Treinamento onde são oferecidos cursos para vendedores e promotores sobre os produtos da marca e o empreendedorismo. As turmas serão oferecidas mensalmente até dezembro deste ano. Os interessados devem fazer sua solicitação por meio de revendedora parceira da Tintas Renner.

Eleições no RS-Sergs

A Sociedade de Engenharia do RS (Sergs) elegerá no próximo dia 29 o presidente, os dois vice-presidentes, um terço do Conselho Deliberativo e a totalidade do Conselho Fiscal. Será durante reunião- almoço no Acampamento do Engenheiro, bairro Pedra Redonda de Porto Alegre. O Eng. Walter Lídio Nunes é candidato à reeleição.

Hotel Intercity Canoas

Localizado no MaxPlaza Canoas, o Intercity Canoas - parceria da Melnick e Intercity Hotels - vem registrando ótimos resultados desde sua abertura, em agosto de 2022, com número de reservas acima da expectativa. Em março deste ano, a unidade registrou mais de R$ 1 milhão em receita. A proximidade com Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana faz do local um ponto estratégico para quem busca agilidade no deslocamento.

Feira PET e VET em NH

A maior feira dos segmentos PET e VET na região Sul do país acontecerá de 04 a 06 de junho na Fenac em Novo Hamburgo. É a Feira de Negócios para Animais de Estimação (Feipet) destinada a apresentar novidades para profissionais do setor. E, além de reunir tendências em acessórios, alimentos, cosméticos, laboratórios, equipamentos e sistemas, promoverá networking e negócios. O credenciamento é gratuito pelo site.

Peso da cerveja artesanal

O peso dos impostos foi um dos principais desafios apontados pelas cervejarias artesanais em 2022, que pode chegar a 56%, conforme levantamento do Guia da Cerveja. O curioso é que grandes cervejarias pagam valor próximo ao das pequenas, mas produzem bilhões de litros a mais.

O chef campeão de pizzaiolos

O chef gaúcho Rodrigo Hennemann acaba de conquistar o 1º lugar na Copa Gaúcha de Pizzaiolos. Proprietário da Soul Pizza de Porto Alegre, ele também foi campeão da Recopa Gaúcha de Pizzaiolos, que reúne os campeões gaúchos da competição. As conquistas classificam o chef para o Campionato Mondiale della Pizza 2024, em Parma, na Itália. Em julho de 2002, Hennemann conquistou o título de Melhor Pizzaiolo Do Brasil, na categoria Pizza Clássica, no Selections São Paulo, competição que reuniu 45 dos maiores pizzaiollos do País.