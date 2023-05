A Termolar na Index Dubai

A Termolar de Porto Alegre estará presente a partir de hoje e até quinta-feira pela primeira vez na Index Dubai, uma das principais feiras do segmento de design e decoração do mundo, que acontece todos os anos nos Emirados Árabes. O gerente de Exportação, Elias Kerpen, representará a companhia. Com estande próprio, ela apresentará mais de 30 produtos do portfólio, incluindo lançamentos da coleção 2023/2024, posicionando a empresa como referência no segmento de soluções térmicas. Entre as novidades, destaca-se um lançamento inovador: a garrafa R-Evolution Preto Hub com a nova rolha Clickmate.

Maior utilização do Pix

A vida financeira dos brasileiros deve melhorar a partir do 2º semestre de 2023, acreditam 34% dos entrevistados da pesquisa "Termômetro de Consumo". E por isso e por causa dos juros altos, o varejo vai vender menos a prazo e mais à vista, com o uso do Pix. Aliás, na mesma pesquisa, 34% das pessoas afirmam que querem usar ainda mais essa modalidade nos próximos meses.

Inovações no turismo

O Grupo Arbaitman com sede em São Paulo realizará hoje à noite no Hotel Radisson de Porto Alegre, onde se localiza uma de suas unidades, o Tech Day, com o objetivo de apresentar as últimas novidades e inovações no setor de Turismo, promovendo insights para otimizar a gestão de viagens. Será no Hotel Radisson, em parceria com o Grupo de Gestores de Viagens do RS.

Vagas no Feirão Estácio

Começa hoje e vai até quinta-feira a 7ª Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio. Durante sua realização, serão oferecidas mais de 100 mil vagas em grandes companhias de todo o País, com oportunidades presenciais, hibridas e remotas, além de vagas com e sem exigência de diploma. Para acessar o conteúdo, os interessados devem fazer o pré-cadastro.

Premiação dos contratos

Muito além da construção civil e do setor imobiliário, a MRV&CO, plataforma de soluções habitacionais, levou para casa desta vez o prêmio Future Law Awards 2023 na categoria Visual Law. O reconhecimento se deve aos contratos de compra e venda da MRV e Sensia, e de locação da Luggo. Os novos modelos foram considerados mais humanizados, com uma linguagem mais simples e um ganho enorme na redução do número de páginas.

A produção de aço verde

O governo de Minas Gerais anunciou acordo com a empresa Boston Metal para construir uma unidade produtora de aço verde a partir de rejeitos de minério que se acumulam nas barragens para extrair metais e ligas em geral, investimento de R$ 573 milhões. Será a primeira indústria no mundo a usar um processo chamado eletrólise de óxido fundido com a eletricidade, dispensando qualquer combustível fóssil. A planta deve ser inaugurada no segundo semestre deste ano.