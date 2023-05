O avanço do enoturismo

A Cooperativa Vinícola Aurora recebeu nos primeiros 4 meses deste ano 59,3 mil turistas nas unidades Matriz, Vale dos Vinhedos e Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. Em 2022, durante todo o ano, foram 241,8 mil pessoas, o dobro da população de Bento Gonçalves, uma amostra do avanço do enoturismo na região. A chegada do Dia do Vinho Brasileiro, celebrado no primeiro domingo de junho, por certo será um incentivo nesta direção. A própria Aurora está com uma promoção até lá no e-commerce e nas três lojas da Serra, oferecendo 20% de desconto em vinhos e espumantes.

Os 70 anos Pompéia

No ano em que completa sete décadas de história e moda, a Lojas Pompéia dá mais um passo na sua expansão em Santa Catarina, com a abertura dia 1º de junho em Chapecó. O espaço, com cerca de 770m2, disponibiliza todo o mix de produtos da marca, com moda feminina, masculina, infantil, calçados, beleza, além de produtos para cama, mesa e banho. A loja de Chapecó é a 89ª da marca, sendo 78 localizadas no Rio Grande do Sul e 11 em Santa Catarina.

Dados transparentes

Estudo realizado pelo Instituto de Governo Aberto e pela startup Loft indicou avanço na transparência de dados em Porto Alegre: a cidade disponibiliza passivamente (para quem pede) informações como valor do metro quadrado por CEP e bairro, diferente da maioria das capitais, mas ainda não faz divulgação ativa como fazem SP e BH.

Salão do Imóvel Housin

Em uma ação inédita, a Housin Imobiliária 360, empresa do Grupo Melnick, espera negociar mais de R$50 milhões em vendas na primeira edição do Salão do Imóvel. Até 31 de maio, interessados em comprar imóveis em Porto Alegre e região metropolitana contarão com descontos de até 30%. De forma exclusiva, será possível negociar diretamente com as 8 incorporadoras que compõem o portfólio de parceiras Housin 360.

Reeleição no Ibraoliva

Em assembleia realizada nesta terça-feira (16), o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) reelegeu em chapa única e por aclamação o atual presidente Renato Fernandes. Ele é o proprietário do empreendimento Vila do Segredo, de Caçapava do Sul (RS). E uma de suas metas é atuar junto aos governos estadual e federal para atualizar a legislação do azeite nacional.

AXXEL em Porto Alegre

A AXXEL Telecom lançou nesta semana em Porto Alegre os serviços de internet por fibra ótica até a casa do cliente. Na Capital serão 540,7 mil HPs (endereços) em mais de 100 bairros, com destaque para o Sarandi, Centro Histórico, Lomba do Pinheiro, Restinga e Menino Deus. A AXXEL está presente em 54 cidades e tem 2,29 milhões de HPs. A empresa deverá chegar até o final de 2023 em 294 cidades.

Energia solar em todo RS

O Rio Grande do Sul possui mais de 242,5 mil conexões operacionais de energia solar fotovoltaica, espalhadas por 497 municípios, ou 100% dos 497 municípios da região. Atualmente são mais de 322,5 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica.

Primeiro ano do Refúgio do Lago

Localizado no coração da Redenção, o Refúgio do Lago completa hoje seu primeiro ano de atividade. Para comemorar a data, o complexo gastronômico contará com uma programação especial para receber o público. Os músicos Serginho Moah e Tonho Crocco serão as atrações na quinta e na sexta-feira, respectivamente, às 20h. No sábado, o espaço contará com um evento especial para as crianças, o Refúgio Só Para Baixinhos. Já no domingo, haverá um telão para transmissão do clássico Gre-Nal, que ocorre às 18h30m.