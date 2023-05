Imersão na Universidade

Estão abertas as inscrições para o Pré-Grad da Pucrs, uma oportunidade de experimentar possibilidades profissionais, vivenciar o ambiente universitário e conhecer os cursos de graduação da Universidade com certificado de extensão. Durante uma semana, de 24 a 28 de julho, no período de férias escolares, o estudante de ensino médio participa de atividades como trilhas de conhecimento conforme sua escolha, no formato de curso de curta duração. Ao todo, são 11 trilhas que proporcionam diversão, acesso exclusivo a vários espaços do Campus e ainda conexão com os professores da instituição. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho no site pucrs.br/pregrad, onde consta também a programação completa.

Móveis no trimestre

As 2.409 indústrias moveleiras do RS registraram faturamento superior a R$ 2.7 bilhões no primeiro trimestre de 2023, aumento nominal de 7,4% sobre igual período de 2022, segundo a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do RS (Movergs), baseada nos dados da Secretaria da Fazenda. As exportações ficaram perto dos US$ 52 milhões, queda de 21%.

Destaque Guaibacar

A Guaibacar de Porto Alegre conquistou o 2º lugar no mais recente ranking do Sistema Único de Performance pelo qual a Volkswagen classifica as melhores lojas da marca no Brasil entre seus mais de 500 pontos de venda. A pontuação leva em conta critérios como venda de automóveis, serviços pós-venda e índice de satisfação dos clientes.

O Ecad fornece selo

O Ecad lança um selo em reconhecimento aos festivais e eventos que respeitam os criadores de música pagando os direitos autorais de execução pública. O primeiro festival contemplado é a Virada Cultural de São Paulo, nos dias 27 e 28 deste mês.

A inovação no couro

A parceria que aproximou ainda mais a cadeia do couro à inovação e ao relacionamento com agentes da indústria vai se repetir em 2024. O Fórum CICB de Sustentabilidade será realizado de novo durante a Fimec, após o sucesso da edição 2023. Ele é uma iniciativa do projeto Brazilian Leather, envolvendo o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e a ApexBrasil. E a 47ª Fimec está marcada para os dias 12 a 14 de março, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS).

Desconto no Dia do Vinho Brasileiro

As boas experiências gastronômicas e enoturísticas serão exaltadas por todo o País durante a programação do Dia do Vinho Brasileiro, comemorado no primeiro domingo de junho. Para celebrar, a vinícola ofertará promoções a partir desta quinta-feira, quando todas as linhas de vinhos e espumantes do e-commerce e das lojas da marca na Serra Gaúcha serão comercializadas com 20% de desconto.