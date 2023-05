Resistência à pandemia

Um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus foi o dos serviços e nele a rede hoteleira. O hotel se sustenta com a hospedagem de pessoas e a ordem na época passou a ser o isolamento social para evitar a contaminação e a propagação. Aliás, muitos hotéis fecharam temporariamente as portas. Entre eles, o Hotel Pousada da Neve de Nova Petrópolis, de março a junho de 2020. Com o retorno dos hóspedes, mas acompanhado ainda de muitas restrições, o hotel se preparou para o Natal daquele ano, que não correspondeu às expectativas, segundo o diretor comercial Pedro Henrique Raaber. O que só começou a ocorrer a partir de maio de 2021, oportunidade em que a direção começou a investir na renovação dos apartamentos com a artista plástica nascida no Maranhão, Olir de Menz, responsável pela decoração do hotel desde 1996.

Um chef de cozinha

O diferencial do Hotel Pousada da Neve na sua volta sem restrições foi a contratação de um chef de cozinha, Eduardo Polese, graduado em gastronomia pela Universidade de Caxias do Sul, cuja tarefa diária é o café da manhã, onde faz presença no restaurante e com os hóspedes. E em eventos, como jantares harmonizados no restaurante do hotel.

No fim de semana

Parador Hampel, em São Francisco de Paula, preparou duas experiências para o final de semana do Dia das Mães. No sábado, acontece o Floresta Negra, menu alemão do Hampel. Já no domingo, é a vez do Gaiola das Loucas, um churrasco assado em gaiolas suspensas pelo chef Marcos Livi.

Azeite na Espanha

O Rio Grande do Sul marca presença nesta semana no Salão Internacional do Azeite Extravirgem Expoliva, na Espanha. As marcas "Bem-Te-Vi" e "Casa Marchio", de Encruzilhada do Sul, são duas das quatro marcas que representam a produção brasileira na edição 2023 do evento, um dos mais importantes do setor.

Agasalhos na Pucrs

A partir de hoje e até 27 de julho, a Pucrs irá arrecadar doações para Campanha do Agasalho. Podem ser calças, casacos, blusões, calçados fechados, mantas, luvas, meias, toucas, cobertores e edredons em bom estado de uso. Todos serão destinados a Casa Madre Giovana, Centro Social Marista - Santa Isabel e Associação Comunitária Santa Rita de Cássia.

A venda de alimentos saudáveis

O Brasil é considerado um dos mercados mais promissores para a venda de produtos naturais, movimentando, em média US$ 35 bilhões e alcançando o quarto posto no ranking global dos países que mais vendem alimentos. Segundo a Bio Mundo, essa mudança de comportamento é impulsionada pelos benefícios que trazem para a saúde e bem-estar.