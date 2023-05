Construtora Tedesco 75 anos

A construção civil é um dos setores industriais que se caracterizam pela reduzida longevidade das empresas. São raros os exemplos de construtora que conseguem sobreviver com sucesso por mais tempo. Um exemplo local é o da Construtora Tedesco, que em 6 de junho próximo vai comemorar 75 anos de atuação. Fundada pelo engenheiro Ruy Tedesco em 1948 logo se sobressaiu pela construção do Estádio Beira Rio e executou uma série de obras de destaque, como o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Nora Teixeira da Santa Casa, a Torre da Operadora Claro no Morro Santa Tereza, o Teatro da Universidade Feevale e integrou o consórcio responsável pela ampliação do Aeroporto Salgado Filho, além de mais de 2 mil projetos em vários estados, totalizando 8 milhões de m2 de construção.

Associação com os alemães

O atual CEO da construtora, Pedro Tedesco Silber, neto do fundador, destaca como decisão estratégica, que contribuiu para sua forte expansão nos últimos anos, a associação em 2008 com o grupo de origem alemã HTB, viabilizando a presença da construtora gaúcha no mercado nacional e a diversificação dos segmentos de atuação. No primeiro caso, destaque para o vizinho estado de Santa Catarina, onde hoje tem obras em Criciúma, Itajaí, Concórdia e Joinville. No segundo, foco especial para o setor de saúde (hospitais), escolas, hotéis e estádios. Aliás, a Tedesco exclui de seu interesse apenas o setor público e a incorporação imobiliária.

Assessoria de investimentos

O escritório de Assessoria de Investimentos Origem Invest, de Porto Alegre, vem obtendo excelentes resultados com apenas três anos de mercado. Prova disso foi sua recente conquista do prêmio Safra Invest Awards 2022 nas categorias de Melhor Escritório Private e Melhor Escritório Corporate, além de destaques nas outras quatro categorias disputadas. Principal premiação do segmento, o Safra Invest Awards reconhece escritórios e assessores credenciados ao Banco Safra em sete categorias de todo o País.

Um meeting tributário

TozziniFreire Advogados e PwC Brasil promovem às 9h de hoje no auditório da primeira um evento inédito em Porto Alegre na área tributária: o TAX Meeting. O encontro discutirá temas atuais do segmento, como mudanças nas regras de preços de transferência, subvenção de investimentos, transferência de créditos ICMS, entre outros. Estarão reunidos Gustavo Nygaard e Rafael Mallmann, ambos sócios de TozziniFreire, Giancarlo Chiapinotto e Maurício Guimarães, sócio e diretor de TAX da PwC Brasil.

Premiação à reumatologia

O chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Moinhos de Vento, Fernando Neubarth, foi condecorado com a Medalha Espírito Pan-Americano. Ele é o primeiro brasileiro a receber a distinção da Liga Pan-Americana de Associações de Reumatologia (Panlar), em reconhecimento ao seu apoio à instituição, seus esforços para incorporar a Sociedade Brasileira de Reumatologia à Panlar e sua contribuição como escritor para a revista Global Rheumatology.

O crescimento do Seguro Rural no RS

O Seguro Rural vem ganhando especial força junto a produtores agrícolas no Rio Grande do Sul, avalia o Sindicato das Seguradoras do RS (Sindsegrs). Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras, o setor pagou R$ 10,4 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios para os segurados do Estado em 2022, valor 33,9% superior na comparação com 2021. E o pagamento de indenizações foi de R$ 3,2 bilhões, alta de 386,5% sobre o ano anterior. Já em âmbito nacional, a arrecadação gerou mais de R$ 13,4 bilhões.