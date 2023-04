O caminho das entregas

A eSales de Porto Alegre apresenta sua mais nova tecnologia: a Next Mile. A plataforma é um serviço complementar ao já consolidado sistema TMS Entregou, que faz o monitoramento do transporte de produtos B2B - da indústria para o distribuidor. Por meio da solução, a empresa envia um SMS com um link para o cliente, onde ele pode rastrear o caminho de chegada do produto adquirido e até entrar em contato com o entregador. O Next Mile também pode ser utilizado de forma independente, por comércios que querem acompanhar a entrega dentro da cidade ou em municípios próximos.

Sesi Conecta a Saúde

O Sesi Conecta Saúde acontece nos dias 09 e 10 de maio e aborda a importância das estratégias de ESG para o desenvolvimento das empresas. Promovido pelo Sesi-RS, o evento sobre saúde no ambiente de trabalho reúne especialistas renomados, como Augusto Cury, Joel Jota e Carla Tieppo, para palestras sobre presenteísmo, liderança, estilo de vida e produtividade. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Sorteio de 10 iPhones

Uma das datas mais importantes do ano, em que se homenageiam as mães, será comemorada no dia 14 de maio. Para celebrá-la, o Shopping Villagio Caxias, o maior da serra gaúcha, irá surpreender com a campanha, que começa nesta quinta-feira e vai até 14 de maio: "Esse momento começa aqui". A cada R$ 500,00 em compras, os clientes poderão cadastrar suas notas fiscais para concorrer ao sorteio de dez iPhones 14.

Trensurb já tem 43 anos

A Trensurb completou nesta terça-feira 43 anos de fundação como subsidiária da Rede Ferroviária Federal com a finalidade de implantar e operar serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Cinco anos mais tarde, ocorria a cerimônia de inauguração do metrô e, dois dias depois, o início da operação comercial. Segundo o presidente Pedro Bisch Neto, desde então ele transportou mais de 1,5 bilhão de passageiros.

Saúde no ParkShopping

O Grupo São Pietro Saúde, em parceria com o ParkShopping Canoas, promove a terceira edição do "Saúde no Park", com o tema "Precisamos falar sobre o câncer de mama" - o câncer prevalente entre as mulheres, fatores de risco e prevenção. É gratuito e acontece nesta quarta-feira, a partir das 19h, na praça de alimentação. Presente a Dra. Renata Rockenbach, ginecologista e mastologista, responsável pelo serviço de oncomastologia do Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas e com mediação de Mônica Deitos.

Venda de parte das férias

Pesquisa com trabalhadores brasileiros realizada pelo Indeed, site de empregos nº 1 do mundo, sobre férias, folgas e horas extras mostrou que 66% tiram todos os dias de férias disponíveis, enquanto 27% vendem parte para complementar a renda. Além disso, o Indeed apurou que 23% dos funcionários costumam fazer horas extras pelo menos três vezes por semana, e 71% revelaram sentir que as horas extras refletem em seu comprometimento com o trabalho e com a empresa.

O recorde de registros de patentes

Foram mais de 278 mil pedidos de registro de patentes em 2022, número recorde de solicitações em apenas um ano, segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Propriedade Industrial (Ompi). O presidente do Grupo Marpa, Valdomiro Soares, explica que tal feito demonstra a superação econômica dos desafios impostos. "Registro de patente é sinônimo de empresas investindo em inovação. Viemos do retorno da pandemia e seria um ano de instabilidade, portanto esse recorde representa a recuperação e superação econômica mundial no último ano", finalizou.