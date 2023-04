Descomplicando aluguéis

Voltado a quem busca mais agilidade para morar e a disponibilidade de serviços chega a Porto Alegre o primeiro Luggo — empreendimento focado em aluguel de imóveis com ampla infraestrutura e tecnologia. É a estreia em solo gaúcho da proptech do grupo MRV&CO com um condomínio de 88 apartamentos no bairro Jardim Carvalho. O novo Luggo conta com serviços como espaço de coworking, lavanderia, mercado 24h, smartlockers, além de aluguel de carros compartilhados, entre outros. Para os próximos anos, estão previstos mais cinco condomínios da marca na cidade.

Prevenção do câncer

A Oncoclínicas RS adota neste mês ações para alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer, reforçando a importância de medidas básicas, para evitar a doença e aumentar as chances de cura, como atividades físicas, alimentação saudável e exames regulares. Em paralelo, a fachada da OC Moinhos recebe no período iluminação verde à noite. O mesmo ocorre em outras cidades onde atua a empresa.

Um encontro de pets

O Centro Veterinário Sarandi (CVS) de Porto Alegre promove neste sábado um encontro de pets para divulgação do Helfine Day, um vermífugo plus para cães, com descontos exclusivos aos clientes. Nele, haverá ainda brindes para os pets das 9h às 15h.

Meios de pagamento

Se antigamente as opções de pagamento nas compras online eram bastante limitadas, muitas vezes só permitindo o uso de um arcaico boleto, hoje já é possível pagar por várias, graças ao avanço da tecnologia. É por PIX, cartão de crédito, carteira digital, transferência direta da conta, biometria e criptomoedas. Um exemplo mostra isto: enquanto houve queda no uso de dinheiro físico, de 2018 para 2019, o pagamento via dispositivos móveis triplicou, indo de 8% para 21%.

Expansão da tradição

Com 41 anos de mercado, a Leffa Estofados, principal estofaria boutique gaúcha, expande com o lançamento de uma nova empresa — a Leffa Store —unidade de produção sob a gestão de Daniela Leffa. A marca se prepara para apresentar linhas de produtos exclusivos e com design único. Assim, a família Leffa expandirá as vendas nacionalmente, consolidando-se ainda mais no mercado.

A retenção de clientes

Com forte atuação na área de administração de condomínios, a Auxiliadora Predial de Porto Alegre cresceu 26% na retenção dos clientes em 2022 sobre 2021. O diretor executivo da área, Eduardo Difini, explica: a imobiliária trabalha forte "no atendimento de excelência" qualificando a equipe com treinamentos, uso de metodologias de ponta, benchmark com empresas de outros segmentos e investimento em tecnologia.

Um Bob's sustentável

O Bob's, primeira rede de fast food brasileira, anuncia a abertura nesta sexta-feira de um restaurante da marca em Morro de São Paulo, na Bahia, sendo a primeira franquia "pé na areia" da marca e aproveitando a vista paradisíaca. A fachada é de madeira de plástico reciclado, as bandejas de material 100% reciclado pós-consumo, e os copos, embalagens, papéis e canudos todos biodegradáveis ou recicláveis.

A carreira inspirada no surf

A CMPC de Guaíba (RS) recebe nesta sexta-feira uma referência mundial do surf na modalidade de ondas grandes, Carlos Burle. Ele irá apresentar um seminário para lideranças da companhia sobre coragem para enfrentar os desafios da vida profissional, traçando um paralelo com sua carreira. Presença no Guiness Book, pioneiro de tow-in surfing, bicampeão mundial e respeitado no mundo inteiro, Burle se destaca em participar da formação de atletas e equipes.