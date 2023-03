O sucesso da incorporadora

A gaúcha TGD acaba de completar 42 anos. Fundada pelo engenheiro Renato Goldstein, a construtora tem se destacado no mercado por sua dedicação e comprometimento em entregar projetos de alta qualidade a seus clientes. Coleciona, desde sua fundação, em 1981, uma bem-sucedida trajetória com pelo menos 80 empreendimentos finalizados, todos eles entregues pessoalmente pelo próprio fundador. Nos últimos 4 anos, lançou 3 empreendimentos próprios, além de outros 3 projetos com parceiros. Para 2023, prevê o lançamento de quatro novas construções: três em Porto Alegre e uma em Xangri-Lá, totalizando um VGV de R$ 240 milhões para o ano.

Anúncio do Melnick Day

Com o slogan "O Dia Que Vai Transformar a Sua Vida", a Melnick anunciou a 12ª edição do Melnick Day. O maior evento do mercado imobiliário brasileiro reúne uma coleção de empreendimentos com valores e condições diferenciadas de aquisição - entre apartamentos, estúdios, casas, salas, lojas e hotel em diversos bairros de Porto Alegre e Canoas. Será neste sábado ao longo de todo o dia, na sede da empresa (Rua Carlos Trein Filho 551, no bairro Auxiliadora).

A premiação da Netfive

A Netfive, empresa de Porto Alegre focada em serviços de tecnologia e segurança da informação (SI), conquistou três prêmios durante o Pure Partner Awards FY23. A premiação, promovida pela Pure Storage, que aconteceu no início de março em São Paulo, reconhece o trabalho de parceiros que entregam as melhores soluções em recuperação de dados e storage. Os prêmios recebidos pela Netfive foram de: Maior Projeto, Parceiro Destaque e Engenheiro Destaque para o profissional Rafael Carvalho.

O chef no Blanc Hospital

A partir de abril, o cardápio do Blanc Hospital será assinado pelo renomado chef Henrique Fogaça. A ação é voltada para a padronização do atendimento de excelência, segundo o CEO e CFO Luis Felipe Ducati: "Queremos aprimorar ainda mais a experiência dos nossos médicos, pacientes e acompanhantes. Já estamos há um ano com esta parceria em nossa unidade de São Paulo e agora estamos trazendo essa experiência para Porto Alegre".

A reciclagem de resíduos

Em seis meses de existência, a parceria de sustentabilidade entre a Braskem e o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) foi responsável pelo reaproveitamento de 34 toneladas de resíduos orgânicos e reciclados que viraram adubo ou combustível energético. Como parte do projeto, foram realizados treinamentos internos entre outras iniciativas.

Economia na preservação

Produtores rurais aprenderam que a proteção de vertentes e leitos dos rios melhora a qualidade do abastecimento no campo, amplia o volume de água e gera economia. O programa de boas práticas AOBe Water, da Alliance One Brasil e Imperial Brands, está presente em 97 municípios nos três estados do Sul. Só no RS, está em 49 cidades. A iniciativa auxilia na proteção de 32 fontes e 20 poços, além de viabilizar cisternas e novas caixas d'água para quem não tem. É o ESG na prática.

Primeiro vinho em Lata da Miolo

Somm, o primeiro vinho em lata da Miolo Wine Group, agora também está disponível na loja on-line criada exclusivamente para a marca nativa digital do grupo. Totalmente independente, o canal fortalece a relação direta com um consumidor ávido por novidades e desprendido de regras. Assim, a Miolo foca na personalidade do produto, criando uma experiência em que o consumidor tem uma relação direta com a marca. O site www.somm.miolo.com.br entrou em operação nesta terça-feira.