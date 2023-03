Hub da Saúde em Canoas

Inaugurado em 2020 sendo o primeiro Hub da Saúde do Estado, o Hub da Saúde Maxplaza inicia 2023 com novo recorde de pacientes atendidos e celebra a consolidação de sua rede de operações. Até o primeiro semestre do ano passado, o complexo registrava cerca de 700 clientes por dia útil na recepção - dado que saltou para 900 pessoas já no final de 2022. Neste mês de março, pela primeira vez desde a inauguração, foi ultrapassada a marca de mil visitantes em um único dia. Hoje, mais de 20 mil pessoas por mês frequentam o espaço, localizado em um ponto central de Canoas.

Soluções sustentáveis

Indústria das áreas da saúde e educação, a Mercur de Santa Cruz do Sul avança no desenvolvimento de produtos e soluções mais sustentáveis por meio de pesquisas em suas operações e laboratórios, desde a virada de chave em 2009, por entender que é nesta direção a evolução do negócio. Em 2022, a empresa consolidou 44,5% de matérias-primas renováveis em suas operações. E a meta é aumentar para 70% o uso de fontes renováveis ou de reuso até o final de 2027.

Em lata litografada

Reafirmando seu compromisso com o meio ambiente, a Lovin' Wine, de Porto Alegre, maior startup de vinhos em lata do Brasil, está cada vez mais engajada na questão ecológica. A partir de agora, ela conseguiu que as latas de Rosé Wine sejam litografadas, uma tecnologia de revestimento feita diretamente na lata, o que simplifica a reciclagem da embalagem. Com rótulo 360º e acesso a todas as mais novas tecnologias de impressão, o vinho em lata tem um aspecto premium, sem perder o foco na sustentabilidade.

Festa no 4º Distrito

Uma intensa programação está sendo preparada para a 2ª edição do St. Patrick's Day no 4º Distrito, em Porto Alegre, para celebrar a data que promove uma das festas mais animadas e alegres do ano, comemorada nesta sexta-feira, como noticiado no Jornal do Comércio, tendo como uma das suas patrocinadoras oficiais a Termolar. Com entrada gratuita, o evento terá shows, opções gastronômicas e mais de 100 mil litros de cerveja, reunindo os bares Nosso Tap Room, Clube Cia Cervejeira, O Patrimônio, AOG Pub, Jardim São Geraldo e Distrito 128.

Agricultura regenerativa em Ibirubá

Após o sucesso da Expodireto em Não-Me-Toque, semana passada, Ibirubá realizou nesta quarta-feira um Dia de Campo, com uma minifeira organizada pela Agrofel, presentes várias empresas oferecendo seus produtos. Entre elas, a Gêneca de Piracicaba (SP), indústria especializada na produção de bioinsumos, onde os produtores rurais de diversas partes do estado puderam conhecer mais sobre as soluções para uma agricultura regenerativa, que procura devolver ao solo os nutrientes perdidos ao longo do tempo por uma agricultura de caráter mais tradicional.