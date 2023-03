Gaúchos em Santa Catarina

Com um VGV superior a R$ 1,7 bilhões, o mercado catarinense ganha o Reserva Royal, em Tijucas (SC), projeto urbanístico sustentável planejado para viabilizar uma verdadeira conexão com a natureza, a partir da preservação de maciço florestal superior a 1 milhão de metros quadrados. O Reserva Royal também vai contar com uma área de centralidade de 10 mil metros quadrados, com espaços para coworking, restaurantes, bares, além de áreas de lazer. Idealizado pela Verde &a Azul Urbanismo, nasce com um investimento de R$ 620 milhões, e quer atrair investidores gaúchos, conforme o CEO da Verde & Azul Urbanismo, Luiz Carlos Galotti Bayer.

Catástrofe do Litoral Norte

O tamanho da catástrofe que atingiu o litoral norte de São Paulo em fevereiro também pode ser medido pelos números da Delta Global, empresa referência no mercado de assistência 24 horas. Ao longo do mês, a empresa teve um aumento de 32% nos pedidos de atendimento na região, comparando os dados de 2023 com o ano anterior. O número de cidades que acionaram o serviço da Delta mais do que triplicou, chegando a 14 municípios da região. A maior causa de acionamentos foi para a remoção de veículos que tiveram pane elétrica e mecânica causada pela inundação.

Grupo São Pietro Saúde

Com foco em inovação e tecnologia, o Grupo São Pietro Saúde, de Porto Alegre, passa a realizar o Urolifit, uma técnica minimamente invasiva para o tratamento da hiperplasia prostática. O procedimento reduz os sintomas causados pelo aumento da próstata, trazendo alívio imediato ao paciente - com uma recuperação rápida e sem necessidade de internação. As agendas já estão abertas na unidade São Pietro Prime Day Hospital, em Porto Alegre, e nas unidades Uro & Oftalmo Center em Canoas, Taquara e Xangri-Lá.

Ministro do TST em congresso

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Alexandre Belmonte será um dos palestrantes do 7º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho, realizado pela Fecomércio-RS, em Torres, entre 13 e 15 de abril. É para debates e troca de experiências sobre relações sindicais e de trabalho junto a empresários, advogados, estudantes e dirigentes sindicais. Belmonte integra a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TST e é do grupo de estudos que analisa propostas de alterações na legislação trabalhista.

Uso do algodão agroecológico

A Anselmi de Farropilha (RS) passa a usar na produção a matéria- prima cultivada de forma agroecológica, em parceria com o Instituto Casaca de Couro, na Paraíba. É o projeto "Jornadas do Algodão Orgânico", em iniciativa que valoriza a cadeia produtiva local, reduzindo o translado de insumos e o impacto ambiental. Atualmente, são mais de 800 famílias no agreste nordestino sendo impactadas positivamente pelo programa de cultivo do algodão orgânico. A marca planeja para 2023 usar mais de 8% desse insumo, com aumento gradativo ao longo dos anos.

Novas áreas de azeite de oliva no RS

Cultura em expansão no RS nos últimos anos, os produtores de azeites de oliva vêm investindo fortemente para ampliar a capacidade de produção. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), só no último ano o aporte feito pelas empresas do setor foi de cerca de R$ 150 milhões. Se considerados os últimos dez anos, este montante já ultrapassa R$ 1 bilhão. Conforme o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, novas áreas também estão sendo plantadas no Estado. "É um momento importante que estamos vivendo e que vai resultar em uma supersafra no ano de 2023 como tudo indica", destaca.