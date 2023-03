O melhor ano da Unicred

A Unicred Porto Alegre comemora o resultado do exercício de 2022 como o maior da história da Cooperativa: R$ 45,59 milhões. Segundo o diretor-Executivo, João Batista Loredo de Souza, isto se deve, entre outras ações, à expansão para o Litoral Norte do Estado. "Este ano será bastante desafiador, seja pelas dificuldades do cenário econômico, seja pelo recente processo de incorporação da Unicred Serra Mar do Rio de Janeiro". Mas, a Unicred Porto Alegre, como instituição financeira segmentada, deverá sofrer menos impacto que as instituições de varejo em 2023, considera.

Venda digital de imóveis

A tradicional maneira de comprar imóveis, com visita ao estande de venda, recepcionada por um time de corretores, ainda é a principal forma de vender imóveis, mas, 40% das vendas de apartamentos, casas, terrenos e frações imobiliárias já são realizadas no âmbito digital, é o que revela uma análise realizada pela Black Beans, agência de marketing digital com foco em performance e comunicação criativa para o mercado imobiliário.

Espaço Empodera no Pop

Março é inteiramente dedicado às mulheres e, pensando nisso, o Pop Center Porto Alegre criou o "Espaço Empodera", destinado a capacitações, workshops, palestras e um bate-papo entre mulheres. São dois dias, com início às 15h, aberto ao público e gratuito. O primeiro foi ontem e o segundo será hoje. A finalidade é promover um momento de aprendizado, conexão e descontração para as participantes.

Café de Profissionais RH

O Nau Live Spaces de Porto Alegre é o local escolhido pela ABRH- RS para sediar o primeiro Café Conosco presencial de 2023. Será às 8h30min de amanhã, gratuito para os associados mediante inscrição prévia. O tema da conversa será sobre as principais competências do coordenador de RH em 2023.

O dia do desenho italiano

Caxias do Sul recebe no dia 23 deste mês a edição 2023 do Italian Design Day (IDD), na CIC. Haverá reunião-almoço especial com o designer Giorgio Bonaguro e, após, coletiva de imprensa com a presença do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e demais palestrantes do evento.

Relatório anual de inclusão

No quinto relatório anual, a TozziniFreire Advogados relata as ações do TFInclusão, programa de inclusão do escritório, que aconteceram de forma presencial, online e híbrida nas unidades de Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Campinas e Rio de Janeiro. Para a integrante do Comitê de Sócios do TFInclusão e membro do Comitê Executivo, Maria Elisa Verri, a publicação retrata "a preocupação do escritório em ser um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso". O calendário anual contempla atividades de cinco temas prioritários: Gênero, Pessoas com Deficiência, Pessoas em Situação de Refúgio, LGBTI e Raça.