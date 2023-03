Nova madeira para celulose

A CMPC, de Guaíba (RS), está em constante aprimoramento de seus processos produtivos, para utilizar de maneira cada vez mais racional os recursos disponíveis. A companhia mantém um programa em que desenvolveu novo híbrido do gênero Corymbia, o qual se mostrou mais adaptado às condições climáticas do Rio Grande do Sul e com características da madeira adequadas para produção de celulose de maior qualidade. Já nos primeiros testes, os resultados mostraram que os ganhos com o plantio foram expressivos em produção de celulose por área. A experiência demonstrou que ele tem potencial para reduzir o consumo de madeira.

Colheita com menos idade

O tempo de colheita desses híbridos também deverá ser reduzido, uma vez que as madeiras com idade de seis anos já apresentaram densidades básicas perto ou acima dos 600 kg/m³, superando os 550 kg/m³ dos híbridos de espécies como Eucalyptus globulus, cultivados atualmente pela empresa. Hoje, a CMPC já produz mudas em maior escala e implanta os clones de híbridos de Corymbia em seus hortos para fortalecer ainda mais sua produção.

Colchões não conformes

O combate contra colchões não-conformes tem alcançado um número cada vez maior de lojas desde o surgimento do Observatório do Colchão, cujo objetivo é o cumprimento de normas e regulamentos por parte do setor. A apreensão de colchões importados sem selo de conformidade em loja de luxo de São Paulo é o exemplo mais recente. Em nota, a entidade da indústria, a Abicol, se dispõe a orientar os lojistas. "É preciso disseminar as consequências que eles podem sofrer se for evidenciada a venda de produto não-conforme ou irregular", diz o presidente Rodrigo Miguel de Melo.

O iogurte Sans Souci

A Sans Souci, uma das marcas de iogurte mais tradicionais do Estado, preparou um kit especial para as clientes que fizerem pedido no Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje. Quem pedir a partir de uma caixa de produtos sortidos de iogurte e kefir, ganha um bowl de presente, utensílio essencial que ajuda a misturar e servir os alimentos. Os pedidos podem ser feitos através da loja virtual da Sans Souci e pelo WhatsApp (51) 99658-5771.

Revitalização do hospital

Tintas Renner, marca arquitetônica da PPG, consolida seu patrocínio ao Hospital Dom João Becker da Santa Casa de Porto Alegre. A parceria consiste na entrega de produtos e suporte técnico na especificação de pintura e definição de produtos para as pinturas das áreas externas, que começaram em fevereiro. Em julho de 2022, a equipe técnica estipulou as áreas que receberão as melhorias.

Unidos têm mais valor

A Artecola chega para a 46ª Fimec, que ocorre até esta quinta na Fenac, em Novo Hamburgo, com uma proposta muito clara em sua visão: "Unimos o que junto tem mais valor do que separado." Um exemplo dessa visão é o projeto que já transformou 2,2 toneladas de resíduo em material nobre para uma marca internacional de moda. A iniciativa conquistou um prêmio, entregue nesta segunda-feira à noite.

Vipal em feira argentina do agro

A gaúcha Vipal Borrachas está presente esta semana na Expoagro 2023, em Buenos Aires, Argentina. O evento acontece no maior local a céu aberto do setor no país, onde são mostradas as últimas tecnologias em máquinas, insumos e processos para a atividade agrícola. Completando 50 anos de atividade em 2023, a Vipal participa pela primeira vez da feira, levando seu programa Solução Agro, pacote de soluções da marca para atender as necessidades do mercado agrícola argentino com o que há de melhor em reforma para pneus.