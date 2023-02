Indústria gaúcha em Hannover

O Sebrae RS e a Fiergs selecionam 20 micro e pequenas empresas para missão empresarial à Hannover Messe - maior evento da indústria mundial - que acontece em abril, na Alemanha. Com inscrições abertas até 12 de fevereiro, o objetivo da iniciativa é conhecer as novidades do mercado industrial. Para isso, os empresários vão contar com subsídio de 30% no valor total da viagem, além de acompanhamento na implementação de melhorias no retorno ao Brasil.

Escola para artistas

A partir deste sábado, Caxias do Sul e região contarão com uma escola de formação de artistas: o Ufa! Instituto de Arte e Cultura, investimento de R$ 250 mil, e que irá oferecer a alunos, de dois anos a sênior, aulas de danças, teatro, música, canto, artes visuais, além de técnicas circenses. É sob o comando das jovens Luiza Rigotto Conte e Talitha Bossardi e empresários Roni Passos e Suelen Luchezi Passos.

Novidades para Piccadilly

Cristine Grings Nogueira, CEO da Piccadilly, esteve na NRF, a maior feira de varejo mundial, na busca de inspirações para os negócios da empresa, que segue expandindo suas lojas no mercado nacional, no modelo franquias, e no mercado externo, como licenciadas. A Piccadilly dobrou de 14 para 28 o número de franquias no Brasil e abriu 11 novas lojas licenciadas no exterior em 2022.

Expansão da Crédito Real

A Crédito Real de Porto Alegre premiou semana passada os corretores e franquias com melhores números de vendas em 2022. Na ocasião, também foi celebrado o crescimento exponencial do Valor Geral de Vendas (VGV) de 2022, que chegou aos R$ 996 milhões, e do número de franquias que atingiu 90, distribuídas no RS, SC e, em breve, São Paulo. Para 2023, a meta é chegar aos R$1,5 bilhão de VGV e ultrapassar as 150 franquias.

O registro de médicos

Em 2022, o Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers) registrou 638 médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior em 2022. São profissionais, na maioria, naturais de países da América do Sul - como Cuba, Colômbia, Paraguai, Peru, Argentina, Venezuela e Uruguai - aprovados no exame Revalida e que solicitaram o registro para atuação profissional no Estado.

Tramontina em feira na Alemanha

A Tramontina de Carlos Barbosa (RS) amplia neste ano sua participação, em espaço e mix de produtos na feira Ambiente, que começa nesta sexta-feira e vai até a próxima terça em Frankfurt, na Alemanha, em estande de 330m2 e que contará com uma faca gigante - um dos seus ícones. Presente há 29 anos no evento, é a primeira vez que ela recebe o selo Ethical Style, entregue a expositores com produção social e ecologicamente responsável. Esta feira Ambiente reúne lojistas, fabricantes e compradores de decoração, mesa posta e bens de consumo.