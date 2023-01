Novo Legano Bairro Cidade

O Aura Legano, que será lançado dia 7 de fevereiro, é o terceiro empreendimento do Legano Bairro Cidade, localizado no KM 435 da BR 386, em Nova Santa Rita e fica a 20 minutos de Porto Alegre e 15 minutos de Canoas. Os lançamentos anteriores, Legano Reserva e Legano Multy, foram sucesso de vendas. O empreendimento deverá ser entregue em 36 meses. O VGV do Aura Legano é de R$ 108 milhões e deve gerar 450 empregos durante as obras. "Com a alta procura de um produto premium, desenvolvemos um condomínio que tem como objetivo ser exclusivo e único na Região Metropolitana", explica Pedro Tolotti, sócio e diretor comercial da Aviva Urbanismo.

A Horta Comunitária

A Horta Comunitária Joanna de Ângelis de Novo Hamburgo (RS) realiza mais uma edição do drive thru de pizzas, desta vez em parceria com uma das pizzarias mais famosas do Vale do Sinos, a Casa A Favorita, de Presidente Lucena (RS). É para aumentar investimentos na educação ambiental e ampliar a socialização de jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social da região. As pizzas de R$ 30 são congeladas e as datas para sua retirada são 24 e 25 de fevereiro.

Técnica de defumação

Os apaixonados por churrasco com técnica de defumação já podem comemorar: as Escolas de Gastronomia Chef Gourmet Novo Hamburgo e Canoas lançaram o Curso Pitmaster American Barbecue, com a Chef Tatiana Costa, formada em gastronomia pela Scottsdale Community College (EUA). O curso é voltado para quem tem a atividade como hobby e quem procura sua profissionalização na área. A atividade na Chef Gourmet Novo Hamburgo será dia 11 de março e, em Canoas, dia 12 de março, ambas das 8 às 19h.

Os veículos elétricos Audi

A Audi do Brasil anuncia o recorde de vendas de veículos elétricos no País, com crescimento de 71% em 2022 sobre 2021. É o melhor desempenho da marca das quatro argolas no segmento desde a introdução da linha e-tron, em 2020. Globalmente, a marca atingiu resultados igualmente expressivos em termos de eletrificação. No total, foram 118 mil veículos comercializados desse segmento nos países em que a companhia mantém operações, crescimento de 44,3% sobre 2021.

O setor lácteo gaúcho em 2022

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) do RS divulgou, semana passada, um conjunto de dados referentes ao setor lácteo gaúcho. A indústria atingiu R$ 16,87 bilhões em vendas nos últimos 12 meses, aumento de 6,6% sobre os R$ 15,82 bilhões do período anterior. Quanto ao destino, 56,7% foram vendidos a outras unidades da federação, restando para as vendas internas 41,3% e para as exportações 2,0%. Mesmo com participação pequena, houve uma expansão superior a 300% nos valores exportados, de R$ 76 milhões para R$ 341 milhões nos últimos 36 meses.