A tendência dos aluguéis

Há uma tendência em todos os setores da economia em alugar o que é possível. O conceito de locação vem sendo consolidado no Brasil, já amplamente usado lá fora, aqui vem ganhando força. Construtoras, indústrias, mineradoras, companhias de logística, comércio e pessoas físicas buscam formas de diminuir custos, sem mencionar o compromisso com a sustentabilidade. Ao optar por alugar, consome-se menos. As empresas também estão sendo pressionadas a se adaptar às exigências ambientais e a demanda por locação de equipamentos menos poluentes vem aumentando.

O Esculturas Parque

O período de recesso escolar se reflete também no turismo da Serra Gaúcha. No Esculturas Parque Pedras do Silêncio, em Nova Petrópolis, o aumento da visitação durante o verão chega a 30%. Além de famílias da região, o atrativo recebe turistas de outras regiões do Brasil. O Esculturas Parque Pedras do Silêncio foi idealizado para resgatar e valorizar a história da imigração germânica, mantendo viva a cultura e a tradição por intermédio da arte.

Web.art group muda

A web.art group, empresa especializada em soluções de e-commerce, com sede em São Paulo e unidade no RS, inicia o ano com mudanças na gestão. O sócio-diretor Edmilson Maleski assume como CEO, enquanto Luciano Sanches, que ocupava a posição anteriormente, assumirá como diretor de negócios de uma nova unidade com foco nos empreendedores que iniciam sua jornada no e-commerce.

Energias renováveis

A Cooperativa Santa Clara, de Carlos Barbosa (RS), vai implantar 13 usinas de energia solar, um passo na meta de atingir 100% de seu consumo de energia em suas 18 unidades por fontes renováveis até 2030. O projeto iniciou em 28 de novembro, com o investimento de R$ 3,4 milhões. O estudo de viabilidade estima o retorno do valor em cerca de cinco anos. A projeção é de uma economia de R$ 98 mil ao mês.

O aeroporto de Bagé

O Aeroporto Internacional de Bagé, administrado pela CCR Aeroportos, realizou uma série de manutenções na pista que garantem sua qualidade e possibilitam mais segurança nos pousos e decolagens. O aeródromo tem operação estratégica na região com a aviação geral, táxis aéreos, aviação executiva, militar e comercial e voos regulares para Porto Alegre, de segunda a sábado, operados pela Azul.

A Padaria Cumbuca em Torres

A Padaria de fermentação natural que conquistou os porto-alegrenses do bairro Bom Fim mudou-se para o litoral neste mês. Hoje, a Cumbuca Padaria Artesanal se localiza em uma das principais avenidas de Torres. Os produtos que conquistaram o público da capital agora podem ser degustados naquela cidade. Pães, cucas e sanduíches fazem parte do cardápio que em breve também oferecerá opções de confeitaria, pizzas e massas artesanais.