Móveis da Uultis no BBB 23

Pelo segundo ano consecutivo, a Uultis, marca gaúcha de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), está presente no Big Brother Brasil, reality show produzido pela Rede Globo que estreou recentemente. A presença acontece através de parceria com a loja LZ Studio, do Rio de Janeiro, que revende produtos da marca. Um dos seus principais móveis presente no BBB 23 é o Estofado Model, que fica na sala principal e é o ponto de encontro dos participantes para falar com o apresentador ao vivo no programa, além de ser palco de diversas dinâmicas do grupo. Além disso, outros produtos da Uultis integram ambientes diversificados da casa.

Eventos cervejeiros

Eventos cervejeiros são fundamentais para gestores de negócios de alimentos e bebidas fazerem networking, observarem tendências e conhecerem novas tecnologias do setor. Por isso, a myTapp, beertech catarinense pioneira em soluções de automatização de serviço de chope no Brasil, listou os 23 principais festivais e feiras cervejeiras do País, ao longo de todo o ano, para as empresas se programarem.

Cai a conta de luz

Com apenas dois meses da implantação do sistema de energia solar na Câmara de Vereadores de Gramado - entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 - a despesa com a energia elétrica já diminuiu mais de R$ 9 mil sobre igual período dos anos anteriores. A conta de luz de dezembro de 2021, que era de R$ 5.412,05, caiu para apenas R$ 146 em dezembro de 2022. Em janeiro de 2022, a Câmara de Vereadores pagou R$ 3.969,18 de consumo elétrico e no mesmo mês deste ano passou a pagar R$ 108,08.

Coleta de eletrônicos

A Trensurb promoveu, em 2022, em parceria com a Cooperativa de Trabalho Socioambiental Paulo Freire a coleta de 565,7 quilos de resíduos eletrônicos. De junho a dezembro, um ponto de coleta ficou disponível para usuários do metrô na Estação Farrapos. Durante uma semana por mês, de março a dezembro, a sede da Trensurb também recebeu um ponto de coleta para atender os metroviários.

O Museu do Turismo

Está previsto para abrir em março deste ano em Gramado uma sala do Museu do Turismo a ser instalada junto à Central de Informações Turísticas, na Av. Borges de Medeiros. O acervo que será exposto é de propriedade e responsabilidade da prefeitura, parceria entre as Secretarias de Turismo e Cultura, e selecionado pelo museólogo Márcio Carvalho. O Museu do Turismo foi fundado na Espanha e é formado atualmente por 92 salas espalhadas em 14 países, cada uma abordando uma temática distinta.

Os insumos biológicos

O mercado de insumos biológicos deverá atingir um faturamento de US$ 18,5 bilhões até 2026, crescimento de 74%, ante um aumento de apenas 3,7% dos defensivos químicos, conforme a empresa de pesquisa Research and Markets. Seu mercado deve triplicar até 2030, sob a liderança dos agentes de controle biológico de pragas. Para lembrar, os insumos biológicos apresentam inúmeras vantagens para o produtor, para o solo, meio ambiente e para o consumidor.

A revisão da reforma trabalhista

Após reunião do presidente Lula com as maiores centrais sindicais do País na semana passada, o Sindicato dos Administradores do RS manifesta seu apoio à revisão da última reforma trabalhista. "A legislação atual prejudica principalmente o trabalhador brasileiro. Os sindicatos são facilitadores da relação entre colaborador e empresário, não podemos ter nossa essencialidade reduzida", argumenta o presidente do Sindaergs e vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Jorge Avancini.