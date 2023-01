Tolerância entre as pessoas

Apenas três em cada dez brasileiros (34%) afirmam que serão mais tolerantes com as pessoas em 2023. É o que mostra a pesquisa "Global Advisor - Predictions 2023", feita pela Ipsos em 36 países. No Brasil, a intolerância foi acentuada nos últimos anos por divergências políticas. Os dados ressaltam que a polarização da sociedade ainda será uma pauta presente no novo ano. O Brasil apresenta a mesma média dos países pesquisados (34%). Indonésia (81%) e Emirados Árabes (77%) são os mais otimistas com o aumento da tolerância. Já o Japão (12%) e a Hungria (14%) são os menos.

A Familia Previdência

Com o ingresso recorde de 2.408 participantes em 2022, a Fundação Família Previdência (FFP) fechou o ano com saldo positivo nos planos previdenciários. A maioria aderiu ao Família Previdência Associativo, que chegou a 6.547 participantes e um patrimônio de R$ 126 milhões. No total, a entidade alcançou a marca de 18.316 participantes nos 12 planos sob sua gestão.

Parceria Guarida e Loft

A startup paulista Loft e a gaúcha Guarida juntaram forças. Os mais de 7 mil imóveis da Guarida serão anunciados também na plataforma da Loft, que soma 26 mil unidades para venda apenas em Porto Alegre. A Guarida poderá também comercializar propriedades de outros parceiros da startup ou de proprietários. Terá acesso, ainda, a serviços das demais empresas do Grupo Loft - financiamento imobiliário e Home Equity via Credihome by Loft, e garantia locatícia, via CredPago.

Aurora inicia a safra

Com um volume que deve chegar aos 75 milhões de quilos, a Vinícola Aurora de Bento Gonçalves (RS) começou a receber nesta semana as primeiras variedades da safra da uva deste ano. Ela deve ser 10% maior que a anterior de 66 milhões de quilos. A Aurora responde por mais de 10% da safra gaúcha para processamento, da qual 75% são variedades americanas e híbridas, destinadas a sucos de uva integrais e vinhos de mesa, e 25% de vitis viniferas, para vinhos finos e espumantes.

Os shoppings liquidam

O BarraShoppingSul e o ParkShopping Canoas promovem de 12 a15 deste mês a Liquidação Lápis Vermelho com descontos de até 70% em categorias como moda, calçados, acessórios e tecnologia e tem no App Multi cupons de lojas, restaurantes e atrações. Os clientes podem acompanhar os descontos pelos sites dos dois shoppings, nas redes sociais e no App Multi, onde é possível contactar as lojas para tirar dúvidas sobre produtos e serviços.

As novas lojas do Total

O Shopping Total, uma das maiores opções em compras na Capital gaúcha, que completa duas décadas em 2023, fechou o último semestre de 2022 com 19 novas lojas. Entre os destaques estão a Faculdade Moinhos de Vento; a SerMaisNatura, primeira franquia da Natura em shopping em Porto Alegre; a Academia Corpo & Alma, que conta com cinco unidades no Vale do Taquari e 20 anos no mercado fitness, e o Bao-zi Asian Street Food, primeiro street food em shopping (restaurante de comida de rua da Capital).

Destaques da Renner em sustentabilidade

Pelo segundo ano seguido, a Lojas Renner é a varejista mais bem posicionada no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), composição da qual participa há nove anos consecutivos. Além disso, a companhia voltou a ser a varejista de moda líder no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), índice referência global em sustentabilidade corporativa. Neste a Renner é a segunda colocada do varejo, em geral. Os reconhecimentos refletem seu comprometimento com a sustentabilidade dos negócios, transparência e governança.