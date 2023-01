Di Paolo também delivery

O Di Paolo, reconhecido pela qualidade da autêntica culinária típica italiana da Serra Gaúcha, inaugurou recentemente o Expresso Di Paolo, localizado no coração de Porto Alegre (RS), na Avenida Protasio Alves, 3136. O prédio de dois andares concentra a nova unidade bem como a central de compras e produção para o sistema delivery da marca. A proposta é atender de forma versátil e prática as pessoas, que se alimentam diariamente fora de casa, com pratos de qualidade, a preços acessíveis e conforme o apetite e preferência do cliente. A nova unidade tem 700 m2 numa área de 1.500 e segue o padrão estético dos seus restaurantes. A rede ainda tem planos para abrir mais um expresso, desta vez em Esteio.

Energias renováveis

As opções sustentáveis, renováveis e limpas de energia seguem em plena expansão no Brasil. Elas já representam 83% da matriz energética brasileira, lideradas pela hidrelétrica (com mais de 63%), eólica (9,3%), biomassa e biogás (8,9%) e solar (1,4%), índices que posicionam o país como terceiro maior do mundo neste segmento, segundo o Ministério de Minas e Energia.

Festa da Uva Jundiaí

A cidade de Jundiaí (SP) promove sua 38ª Festa da Uva, que inicia nesta quinta-feira e segue em quatro finais de semana. O produto principal, variedade de uva típica da região, é a niágara rosada, que surgiu na cidade há 89 anos, devido a uma mutação natural da uva niágara branca. A expectativa é receber 20% mais visitantes que em 2020, então recorde com 205 mil pessoas.

O Laboratório Qualitá

A Doctor Clin planos de saúde acaba de adquirir a integralidade das ações do Laboratório Qualitá, ambas com sede em Novo Hamburgo (RS). Com o investimento de 25% que pertencia a sócios fundadores, a empresa tornou-se a única proprietária do laboratório e conclui etapa importante na expansão dos negócios.

Consórcio para viagens

O Consórcio Magalu acaba de lançar uma linha de crédito exclusiva para viagens, em parceria com a Blue Tree Hotels, rede conhecida por sua excelência em serviços de hotelaria. A novidade permite ao cliente fazer compra planejada, a longo prazo e sem juros, para viajar e se hospedar em qualquer um dos 21 hotéis da rede, distribuídos por 17 cidades em 8 estados.

Brasil é o 2º País de "Nem Nem"

O Brasil é hoje o segundo país com maior percentual de jovens "Nem Nem" do mundo, ficando apenas atrás da África do Sul. Segundo estudo, elaborado pela OCDE, 36% das pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham. Para Brenda Santos, diretora de Operações da JA Brasil, entidade que atendeu a mais de 300 mil jovens em 2022, é preciso que haja uma reunião de esforços para tirar o Brasil desse ranking, que pode gerar um colapso social.